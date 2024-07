PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) Voitures de luxe électriques, panneaux solaires sur les châteaux et carburant durable pour les hélicoptères : la famille royale britannique va innover pour réduire son empreinte carbone, a annoncé le palais de Buckingham mercredi dans un communiqué.

Agence France-Presse

Charles III, qui met régulièrement en avant son intérêt pour l’écologie, avait déjà converti son Aston Martin DB6 de 1970 pour fonctionner au biocarburant. Désormais roi, il entend étendre ce type d’initiatives respectueuses de l’environnement aux demeures ou aux moyens de transport employés par la famille royale.

Dans son rapport annuel 2023-24 des dépenses de la monarchie, celle-ci fait part de son intention de convertir ses limousines Bentley au biocarburant dès l’an prochain, d’électrifier sa flotte automobile à plus long terme, et de passer au carburant d’aviation durable (SAF) dès que possible pour ses hélicoptères.

Ses propriétés royales de Londres vont également être raccordées aux réseaux de chauffage urbains, et équipées de pompes à chaleur dans les années à venir.

Dans le cadre de ce « chemin vers la neutralité carbone », le château de Windsor a d’ores et déjà vu fleurir sur ses toits des panneaux solaires pour la première fois.

Ces projets, tous lancés en 2023-2024, doivent « s’accélérer » l’an prochain, a prévu la famille royale dans un communiqué.

Ce rapport révèle également que les bénéfices issus des terres et des propriétés de la famille royale, ou « Crown Estate », ont plus que doublé pour atteindre un record de 1,1 milliard de livres (1,94 milliard de dollars) l’an dernier, notamment grâce à l’essor des parcs éoliens au large du Royaume-Uni.

Ce patrimoine de la Couronne, qui est un important propriétaire terrien et aussi maritime, inclut une grande partie des fonds marins britanniques. La famille royale peut donc y accorder des autorisations pour construire des parcs éoliens en mer.

Ses bénéfices ont notamment grimpé grâce au versement de frais d’option de la part des exploitants, afin de « réserver » une zone sur laquelle ils installeront leurs éoliennes.

Les revenus générés par le Crown Estate sont versés aux finances publiques, en échange d’une allocation annuelle (ou « Sovereign grant ») qui permet de financer le salaire des personnels, l’entretien des palais, les voyages officiels ou les réceptions royales.

Lors du discours du trône la semaine dernière, le nouveau gouvernement travailliste a annoncé son intention de donner plus de marge de manœuvre au Crown Estate pour emprunter et investir dans des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens.