PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Des migrants expulsés vers le Vietnam et le Timor Oriental, au lieu du Rwanda

(Londres) Le Royaume-Uni a annoncé jeudi avoir expulsé 46 personnes vers le Vietnam et le Timor oriental sur un vol nolisé, conséquence de la décision du nouveau gouvernement travailliste de renoncer au projet d’envoyer des migrants vers le Rwanda.

Agence France-Presse

À peine arrivé au pouvoir, le nouveau premier ministre Keir Starmer a confirmé l’abandon de ce projet controversé lancé en 2022 par l’exécutif conservateur, mais jamais concrétisé.

En début de semaine, la ministre de l’Intérieur Yvette Cooper a déclaré qu’il serait remplacé par un « programme sérieux de retour » et que les vols prévus vers le Rwanda seraient remplacés par des vols pour expulser des migrants vers leurs pays d’origine.

L’avion ayant effectué un vol nolisé dans la nuit de mercredi à jeudi est ainsi devenu le premier jamais affrété par le Royaume-Uni vers le Timor Oriental et le premier vers le Vietnam depuis 2022, a précisé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il « montre que le gouvernement agit de manière rapide et décisive pour sécuriser nos frontières et renvoyer ceux qui n’ont pas le droit de se trouver ici » sur le sol britannique, a souligné Mme Cooper, cité dans le communiqué.

Cette dernière a qualifié lundi le projet d’expulsions vers le Rwanda de « gaspillage » d’argent public, assurant que 700 millions de livres (1,2 milliard de dollars canadiens) avaient été dépensés pour rien.

Le projet abandonné consistait à envoyer des migrants – d’où qu’ils viennent – vers ce pays d’Afrique, qui devait examiner leur demande d’asile, sans possibilité de retour au Royaume-Uni quelle que soit l’issue de cette procédure.

L’approche choisie par le nouveau gouvernement consiste à donner la priorité aux expulsions de migrants arrivés de manière irrégulière vers leur pays d’origine quand ce dernier est considéré comme sûr.

Afin d’enrayer les dangereuses traversées de migrants à travers la Manche sur des canots pneumatiques, Londres entend également renforcer sa coopération avec ses voisins européens et créer un commandement spécial doté de nouveaux pouvoirs.

Selon l’Observatoire de l’immigration de l’université d’Oxford, les Vietnamiens représentaient 20 % des arrivées irrégulières entre janvier et mars cette année.