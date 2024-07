« C’est quelque chose qui me tient à cœur »

Lorsque c’est Bruny Surin qui vient vers vous, et non l’inverse, voilà une autre preuve du caractère attrayant de votre opération.

L’équipe montréalaise de soccer féminin de la Super Ligue du Nord (SLN) a annoncé jeudi que la légende de l’athlétisme canadien a rejoint le club à titre d’ambassadeur-investisseur. « Le premier d’une belle série que nous annoncerons dans les semaines et mois à venir », a ajouté l’équipe sur Instagram, jeudi matin.

La franchise de la métropole québécoise, dont le nom et l’image de marque n’ont pas encore été dévoilés, bottera ses premiers ballons en SLN au printemps 2025, au même moment que la ligue.

« C’est moi qui ai fait les premiers pas, révèle Surin dans une entrevue téléphonique avec La Presse en fin de journée, avec le ton enthousiaste qu’on lui connaît bien. C’est quelque chose qui me tient à cœur. »

Ce « quelque chose », c’est le sport féminin, et plus précisément le soccer féminin. Déjà, les deux filles du médaillé d’or au relais 4 x 100 m d’Atlanta en 1996 ont été sportives de haut niveau. Surin est également un « grand fan » de ballon rond.

Celui qui s’envolera samedi vers Paris en tant que chef de mission de l’équipe canadienne a entendu parler du projet montréalais de la SLN à la conférence Unmatched, organisée par Tennis Canada au cours des deux dernières années. L’évènement fait la promotion de la parité homme-femme dans le sport.

Que le sujet ait piqué l’intérêt de Bruny Surin à cette conférence, à l’été 2023, n’est ainsi pas anodin.

« Je veux que les filles aient la même chance que les garçons, dit-il. On sait qu’il y a beaucoup d’amélioration aujourd’hui, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et si moi je peux mettre mon grain de sel, pourquoi pas ? »

Faire grandir l’intérêt pour le soccer féminin

De retour à Montréal après sa visite à Toronto, Surin a fait aller son réseau de contacts.

« Tout de suite, je me suis dit qu’il fallait que je trouve un moyen de m’impliquer. »

Il apprend que Jean-François Crevier est cofondateur de la formation montréalaise. Dès leur première rencontre, les deux hommes ont « cliqué ». Crevier lui indique qu’Isabèle Chevalier, que Bruny Surin « connaît depuis au moins une quinzaine d’années », est également de la partie en tant que cofondatrice.

La somme investie par le quadruple olympien est évidemment confidentielle. Mais une personnalité de sa trempe ne s’implique pas financièrement dans n’importe quelle entreprise.

On suppose que le projet montréalais doit être bien monté s’il a décidé d’en être l’un des ambassadeurs.

« Absolument, répond-il à notre interrogation. De prime abord, je voulais vraiment voir qui était derrière le projet. […] Je connais l’historique de la famille Crevier, qui a connu beaucoup de succès dans l’entrepreneuriat québécois. Ce qui m’a interpellé aussi de lui, c’était quelqu’un qui réussissait super bien, en étant terre à terre. C’est quelqu’un qui est passionné. »

Ça va se traduire comment, maintenant, ce partenariat « ambassadeur-investisseur » avec l’équipe montréalaise de la SLN ?

« Je vais aider du point de vue marketing, publicité, avance Surin. Je vais être là, je vais venir aux matchs. Je vais amener mes amis. C’est vraiment le côté promotion que je veux faire. […] J’ai beaucoup d’amis entrepreneurs. C’est sûr que je vais les amener là-dedans pour avoir encore plus d’intérêt dans le soccer féminin. C’est l’un des objectifs que je me suis mis. »