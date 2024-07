Ismaël Koné accomplira l’inédit. Après avoir signé un contrat avec l’Olympique de Marseille (OM), il sera le premier Québécois à évoluer au sein de la Ligue 1 en France. Son chemin, il le fraie, mais certains acteurs du soccer québécois s’en sont déjà approchés.

L’ancien défenseur de l’Impact de Montréal Hassoun Camara a entrepris sa carrière avec l’OM. Il avait alors 22 ans, le même âge qu’Ismaël Koné.

Contrairement à Koné, qui a fait ses marques au sein du CF Montréal et du Watford FC, en deuxième division anglaise, Camara a fait le saut directement des rangs amateurs. L’arrière quittait son Noisy-le-Sec natal pour se lancer dans un des plus grands marchés de soccer de la planète.

« L’OM avait une équipe avec des joueurs incroyables comme Franck Ribéry et Djibril Cissé, se remémore-t-il, en entrevue avec La Presse. Je les voyais régulièrement à la télévision la fin de semaine. De me dire que j’allais les rejoindre, c’était un sentiment incroyable. »

Ce sentiment l’a transporté à ses débuts. Peut-être même un peu trop. « Je n’étais pas intimidé, mais j’étais trop dans le respect de mes coéquipiers, relate-t-il. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, et surtout une équipe de cette envergure, tu dois tout de suite parvenir à démontrer ta personnalité, à prendre ta place. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Hassoun Camara dans l’uniforme de l’Impact, en 2016

Le soccer en France, c’est un monde féroce qui ne te fait pas de cadeaux. Il faut que tu arrives à t’imposer, sinon tu vas te faire bouffer. Tous les joueurs qui signent avec l’OM ont forcément du talent. Encore plus que la moyenne. Mais après, s’adapter humainement à cet environnement-là, c’est autre chose. Hassoun Camara

« L’argent et l’attention médiatique » font en sorte que certains joueurs ne compétitionnent pas qu’avec leurs adversaires, mais aussi avec leurs coéquipiers. « On joue ensemble, mais la réalité, c’est que certains défendent leurs propres intérêts. Plus tu arrives à un haut niveau, plus les intérêts personnels prennent une grande place. »

Concrètement, Camara estime avoir « confondu la notion d’humilité avec celle de l’arrogance ». De nature introverti, il est par moments « trop resté dans son coin ». Avec du recul, il aurait aimé avoir la chance de jouer dans une division de deuxième tiers, ou un plus petit marché, avant de se lancer dans l’aventure marseillaise. Une chance sur laquelle Ismaël Koné a pu compter.

« Sortir de sa coquille, c’est un apprentissage que l’on fait en centre de formation. On voit que les jeunes d’aujourd’hui le font plus. Moi, j’ai appris sur le tard », raconte Camara.

Un marché particulier

Le défenseur a passé un an et demi chez l’OM. Il n’aura été titularisé qu’une fois. Comme on lui offrait peu d’occasions, il a demandé un transfert. On l’a envoyé au SC Bastia, en deuxième division française.

Camara y voit tout de même une « expérience globalement positive ». « Quand l’équipe va bien, c’est magique. Dans la rue, les gens qui te croisent te félicitent. Mais ils sont impitoyables quand ça ne va pas. Si l’équipe va mal, et que tu vas boire un verre sur une terrasse un après-midi, attends-toi à recevoir des invectives. »

« Marseille, c’est une ville populaire, pas très riche. Et justement, elle a besoin de s’identifier à son club qui lui amène de la passion, de la joie. Il n’y a pas de place pour la médiocrité à Marseille. Tu as une responsabilité dans le quotidien des gens », prévient-il.

Tel un hockeyeur japonais

Après de mauvaises performances, certains partisans européens peuvent remettre en question l’acquisition de joueurs canadiens, en raison de leur nationalité. La réputation canadienne s’améliore en vertu de ses récentes performances internationales, mais demeure mitigée.

Le Québécois Olivier Occéan l’a vécu à ses dépens. « Les gens ne comprenaient pas d’où je sortais, ils contestaient mon recrutement. À mon époque, c’est un peu comme si une équipe de la LNH avait sélectionné un Japonais », lance-t-il.

Occéan s’est illustré outre-mer pendant près de 17 ans. Il a passé sa carrière entre la Norvège et l’Allemagne. Comme Koné, il a brisé un plafond de verre en devenant le premier Québécois à évoluer en première division de la Bundesliga. Son parcours, l’amenant à jouer pour une dizaine d’équipes, n’aura toutefois pas été de tout repos.

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Olivier Occéan en 2009, alors qu’il portait les couleurs du Lillestrøm SK en première division norvégienne.

« J’ai dû m’adapter plusieurs fois. J’en ai beaucoup appris sur le plan humain et professionnel, et sur la discipline. Chaque fois que tu côtoies un entraîneur, tu découvres une nouvelle philosophie. »

En France, l’adaptation linguistique d’Ismaël Koné sera simple. Occéan n’a pas eu ce luxe. « Dans une discussion solo, les gens parlent en anglais sans problème, mais en groupe, ils ne veulent pas le faire devant leurs amis, alors des fois, tu peux trouver le temps long », se souvient-il.

Son adaptation s’est tout de même bien déroulée. Au point qu’il a choisi de demeurer en Norvège, même à la retraite. Il a pu compter sur « un bon entourage ». Il prévient justement Ismaël Koné : lorsqu’on atteint un haut niveau de soccer, certaines personnes s’intéresseront à vous pour les « mauvaises raisons ».

« Je pense entre autres aux agents potentiels qui vont te contacter avec de mauvaises intentions. Ismaël aura plusieurs distractions dans les prochaines années, ce sera très important qu’il sache les éviter. »

Pression médiatique

Une autre personne aura occupé un rôle névralgique dans l’adaptation d’Occéan : Patrice Bernier. L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal faisait ses marques en Norvège avant Occéan. Il n’avait aucun camarade québécois à qui se comparer.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bernier en 2017

« C’était définitivement une grosse adaptation, résume l’ancien capitaine de l’Impact. Je n’étais pas à l’ère de Google et FaceTime. J’étais seul, je devais apprendre à me faire à manger, à conduire manuel, mais surtout, à me débrouiller dans un championnat où les mœurs et coutumes étaient différentes. »

Après un peu plus de quatre ans en Norvège, Bernier a fait ses débuts en deuxième division allemande, à Kaiserslautern. Avec ses 100 000 habitants, la ville est lilliputienne comparativement à Marseille. Mais son emballement pour le ballon rond n’a rien à lui envier.

Patrice Bernier avait constaté au Québec que les médias pouvaient être « intenses » dans leur couverture du Canadien. Mais comparativement à ce que l’on peut voir en Allemagne, ce n’est rien.

« Tout ce qui se passe à l’entraînement, en coulisses, on en parle. Tu peux te ramasser sur la page couverture du journal après une contre-performance, note-t-il. Parfois, il y a même des faussetés qui peuvent sortir.

« Pour chaque défaite, c’est la crise. J’imagine que ce sera encore plus intense pour Koné à Marseille. »

Tout pour réussir

Bernier pouvait progresser sans composer avec le regard des Québécois. Ce n’est que lorsqu’il a rejoint l’Impact de Montréal qu’il est devenu un emblème local du soccer. Koné jouit déjà de ce statut, mais donc aussi d’une pression supplémentaire.

S’il n’en tient qu’à Bernier, Koné n’a que faire de la pression. Les deux hommes se sont rencontrés lorsque Bernier était entraîneur adjoint à l’Académie de l’Impact de 2018 à 2019, puis au sein de la première équipe de 2019 à début 2021.

« C’est quelqu’un qui ne se fait pas trop prendre par la grandeur des choses. C’est pour ça qu’il performe autant. Il a un calme, une forte capacité à ne pas se laisser distraire », analyse Bernier.

Reste à voir si, comme Bernier, dans une dizaine d’années, Koné souhaitera revenir au bercail, et porter une dernière fois le bleu blanc noir.

« Si les circonstances sont profitables pour tout le monde, pourquoi pas ? Moi, j’ai eu la chance de continuer en Europe, mais j’ai choisi Montréal, et je ne le regretterai jamais », conclut Bernier.