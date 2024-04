(Kansas City) Bobby Witt fils a donné les devants aux siens grâce à un double de deux points en cinquième manche et les Royals de Kansas City ont battu les Blue Jays de Toronto 3-2, mardi soir.

Dave Skretta Associated Press

Chris Stratton (2-1) a minimisé les dommages lorsqu’il a hérité des buts remplis par Michael Wacha, en cinquième manche. Il s’est aussi occupé de la sixième manche avant de passer le relais à John Schreiber, en septième, et James McArthur, en huitième.

Le gérant des Royals, Matt Quatraro, a décidé de renvoyer McArthur au monticule en neuvième manche et les Blue Jays ont menacé.

Cavan Biggio a semblé commencer la manche frappant un simple, mais après avoir été déclaré sauf, la reprise vidéo a confirmé qu’il avait été retiré. George Springer a cogné un simple et il s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un roulant de Vladimir Guerrero fils. McArthur a cependant retiré Bo Bichette pour enregistrer son cinquième sauvetage de la saison.

« Tu n’as pas beaucoup d’occasions avec des retraits supplémentaires, mais nous avons pu les faire payer, a affirmé Wacha. Bobby a fait le travail pour nous, comme il le fait si souvent, et notre relève a fermé la porte. »

Kevin Gausman (0-3) a alloué trois points, aucun mérité, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers pour les Torontois.

« Gausman a mené la ligue pour les retraits sur des prises l’an dernier et il n’en avait qu’un ou deux en plus de six manches aujourd’hui, a noté Quatraro. C’est simplement de placer la balle en jeu. Ce ne sont pas tous les contacts qui seront solides, mais tu dois créer quelque chose. »

Wacha a permis deux points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers de travail. Il a également atteint Davis Schneider en cinquième manche pour remplir les sentiers.

Après que Wacha eut quitté la rencontre en cinquième manche, Alejandro Kirk a frappé un sacrifice pour donner les devants 2-0 aux Blue Jays.

Les Royals ont amorcé leur remontée en fin de cinquième manche, à la suite d’une erreur. Guerrero n’a pas saisi un relais qui aurait fourni le dernier retrait aux visiteurs, permettant à Michael Massey de venir marquer.

« Qu’est-ce que je peux dire ? J’ai raté la balle, c’est tout », a dit Guerrero.

Maikel Garcia a suivi avec un coup sûr alors que Witt a claqué un double qui a propulsé les Royals en avance 3-2.

« J’essaie simplement de maîtriser le moment. Maîtriser ce que je peux maîtriser », a expliqué Witt.

La formation de Kansas City a presque ajouté à son avance pendant la septième manche, quand Garcia a soutiré un but sur balles après deux retraits et quand Witt a réussi un simple. Vinnie Pasquantino a frappé une longue fausse balle face à Nate Pearson, qui s’est ensuite ressaisi pour le retirer au bâton.

En fin de compte, les Royals n’ont eu besoin d’aucun point de plus.

« C’était un écart d’un point alors il n’y avait pas de marge de manœuvre, a insisté Quatraro. Notre relève n’a donné aucun point en quatre manches et deux tiers contre une bonne équipe. On ne peut pas mettre assez d’accent là-dessus. »