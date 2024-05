(Los Angeles) Ippei Mizuhara, l’ancien interprète du joueur vedette des Dodgers de Los Angeles Shohei Ohtani, a plaidé non coupable à des accusations de fraude bancaire et fiscale, mardi.

Stefanie Dazio Associated Press

Il s’agit d’une formalité avant un accord de plaidoyer qu’il a négocié avec les procureurs fédéraux dans une vaste affaire de paris sportifs.

Les procureurs affirment que Mizuhara a volé près de 17 millionsUS à Ohtani pour rembourser ses dettes de jeu sportif au cours d’un stratagème qui a duré plusieurs années, se faisant parfois passer pour Ohtani auprès des banquiers, et qu’il a exploité sa relation personnelle et professionnelle avec le joueur des Dodgers.

Mizuhara a signé un accord de plaidoyer détaillant les allégations le 5 mai, et les procureurs l’ont annoncé plusieurs jours plus tard.

Lors de sa mise en accusation devant un tribunal fédéral de Los Angeles, mardi, la juge d’instance américaine Jean P. Rosenbluth a demandé à Mizuhara de plaider pour un chef d’accusation de fraude bancaire et un chef d’accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus.

Le plaidoyer de non-culpabilité attendu était une étape procédurale pendant que l’affaire avance, même s’il a déjà accepté l’accord de plaidoyer et que l’avocat de la défense, Michael G. Freedman, a déclaré qu’il envisageait à l’avenir de plaider coupable.

Les membres des médias n’étaient pas autorisés à pénétrer dans la salle d’audience principale et étaient assis dans une salle réservée uniquement à l’audio. The Associated Press et d’autres médias ont déposé une plainte auprès du greffier du tribunal.

Mizuhara n’a parlé que pour répondre aux questions de la juge, avec des réponses comme « oui, madame » lorsqu’il s’est fait demander s’il avait compris la procédure.

Il n’y avait aucune preuve qu’Ohtani était impliqué ou au courant des paris de Mizuhara. Les autorités ont indiqué que le joueur vedette coopérait avec les enquêteurs.

L’accord de plaidoyer de Mizuhara note qu’il devra payer à Ohtani une restitution qui pourrait totaliser près de 17 millions, ainsi que plus d’un million au Service de revenus des États-Unis. Ces montants pourraient changer avant la détermination de la peine.

L’accusation de fraude bancaire est passible d’un maximum de 30 ans de prison fédérale, et l’accusation de fausse déclaration de revenus est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison fédérale.

Les paris gagnants de Mizuhara totalisent plus de 142 millions, qu’il a déposés dans son propre compte bancaire et non celui d’Ohtani. Mais ses paris perdants s’élevaient à environ 183 millions, soit une perte nette de près de 41 millions. Il n’a pas parié sur le baseball.

Mizuhara a été libéré grâce à une caution non garantie de 25 000 $, familièrement connue sous le nom de caution de signature, ce qui signifie qu’il n’a pas eu à fournir d’argent ni de garantie pour être libéré. S’il ne respecte pas les conditions de la caution – qui incluent l’obligation de suivre un traitement contre la dépendance au jeu – il devra payer 25 000 $.

Le Los Angeles Times et le réseau ESPN ont annoncé la nouvelle des poursuites à la fin mars, incitant les Dodgers à congédier l’interprète et le Baseball majeur à ouvrir sa propre enquête.

Les règles du Baseball majeur interdisent aux joueurs et aux employés des équipes de parier sur le baseball, même légalement. La ligue interdit également les paris sur d’autres sports auprès de parieurs illégaux ou non enregistrés.