PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Le joueur étoile des Braves d’Atlanta Ronald Acuña fils ratera le reste de la saison après s’être déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) du genou gauche dans la victoire 8-1 contre les Pirates de Pittsburgh, dimanche.

Wes Crosby Associated Press

Le plus récent gagnant du titre du joueur le plus utile de la Ligue nationale a amorcé le match avec un double au centre droit, contre le lanceur Martín Pérez. Avec Marcell Ozuna au bâton, Acuña a commencé tranquillement à se diriger vers le troisième but, avec l’objectif de le voler, mais son genou a toutefois cédé.

L’athlète est demeuré plusieurs minutes au sol et a reçu des traitements, pointant son genou gauche. Il a été en mesure de quitter le terrain par lui-même.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Ronald Acuña fils

Les Braves ont annoncé plus tard dans la soirée de dimanche qu’Acuña avait passé une radiographie et que celle-ci avait montré une déchirure complète du LCA, nécessitant une intervention chirurgicale mettant fin à la saison de l’athlète.

Acuña s’est déchiré le LCA du genou droit le 20 juillet 2021.

Acuña a obtenu une moyenne au bâton de ,250 cette saison, avec quatre circuits et 15 points produits en 49 matchs. Il a réalisé un sommet personnel en carrière la saison dernière, avec une moyenne de ,337, 41 circuits et 106 points produits.