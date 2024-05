Quelques jours avant la venue très attendue de Lionel Messi à Montréal, les journalistes de l’équipe des Sports de La Presse répondent à une question dans le plaisir.

Jean-François Téotonio

La venue de David Beckham avec le LA Galaxy, en 2012 m’est venue spontanément en tête. Surtout qu’elle va sans doute s’apparenter, à quelques degrés de folie de moins, à celle de Lionel Messi avec l’Inter Miami – si tout se passe bien de ce côté. Il y avait 60 860 spectateurs au Stade olympique, une foule record. Certains étaient conquis par la visite, d’autres tout le contraire. J’étais loin derrière tout ce beau monde. Ce monde qui a presque plus célébré que hué son splendide but marqué sur coup franc à la 62e minute. Une de ces frappes spectaculairement bien courbées qui ont fait sa renommée, et qui ont inspiré le titre du film Bend It Like Beckham, sorti 10 ans plus tôt. À voir comment cette journée au Stade olympique est restée gravée dans la mémoire collective, la soirée de samedi prochain au stade Saputo promet.

Alexandre Pratt

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Thierry Henry (à droite), des Red Bulls de New York, lors d’un match contre l’Impact de Montréal au stade Saputo en 2011

Les parties disputées par Thierry Henry et David Beckham, à Montréal. Le premier avec les Red Bulls de New York, au stade Saputo, devant 12 000 spectateurs. Le deuxième avec le Galaxy de Los Angeles, au Stade olympique, devant 60 000 personnes. Pour moi qui avais jadis encouragé le Supra, puis couvert les matchs de soccer intérieur de l’Impact au centre Claude-Robillard, c’était surréaliste de voir ces deux vedettes internationales affronter une équipe locale. Je ne peux même pas m’imaginer les émotions vécues par Joey Saputo ces jours-là.

Richard Labbé

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Mark McGwire, des Cardinals de St. Louis, lors d’un match contre les Expos de Montréal en 1999

En 1999, il n’y avait peut-être pas de plus grande vedette sportive sur ce continent que Mark McGwire. Le cogneur aux gros bras des Cards de St. Louis revenait d’une saison record de 70 coups de circuit, et avec Sammy Sosa des Cubs de Chicago, il était de toutes les tribunes et de toutes les discussions. En mai 1999, McGwire et ses Cards sont débarqués au Stade olympique pour une série de trois matchs contre les Expos, et Alain de Repentigny, alors l’estimé directeur des Sports de La Presse, m’avait confié la mission de parler au joueur vedette. Pas de chance lors des deux premiers jours, parce que McGwire se poussait toujours en douce. Le troisième jour, en me rendant au Stade en métro, un jeune usager dans le dernier wagon me tape sur l’épaule en me chuchotant cette question : « Aimes-tu le baseball ? » Je n’ai pas le temps de répondre qu’il me pointe un autre usager du métro : McGwire lui-même, debout, accroché à un poteau, en compagnie de quelques-uns de ses coéquipiers des Cards. On avait du mal à y croire, mais oui, la plus grande vedette de l’heure était là, dans un wagon de métro comme tout le monde, avant d’aller donner son show lors des très populaires entraînements au bâton, devenus des évènements dans chaque ville du baseball majeur cet été-là. McGwire, lui, n’aura pas dit un seul mot à La Presse lors de ce passage ici, se contentant de marmonner qu’il aimait bien notre métro. C’est déjà ça.

Nicholas Richard

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mikaela Shiffrin à Mont-Tremblant en décembre dernier

Difficile de passer sous silence le passage de la plus grande athlète de l’histoire, Mikaela Shiffrin, dans mon patelin. En décembre dernier, pour la première fois depuis des lunes, le circuit de la Coupe du monde de ski alpin a effectué un arrêt à Mont-Tremblant. En plein cœur d’une des meilleures saisons de son illustre carrière, l’Américaine a fait le bonheur des amateurs et des journalistes sur place en étant disponible, à l’écoute et à la hauteur, et en terminant à deux reprises sur le podium. Si on nous dit de ne jamais rencontrer nos idoles, Shiffrin fait mentir ce dicton. C’est presque impossible de trouver une skieuse aussi authentique et sympathique que celle qui a 97 victoires en Coupe du monde. Elle a fait déplacer des milliers de gens à la station laurentienne et son passage restera dans les mémoires longtemps.

Guillaume Lefrançois

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les anciens boxeurs Sugar Ray Leonard et Jake Raging Bull LaMotta à Montréal en 2013

Ce n’était pas un grand moment en soi ; un simple lancement de livre, si ma mémoire est bonne. Mais j’ai le souvenir d’un enthousiasme certain quand Sugar Ray Leonard est revenu à Montréal en 2013. J’étais encore relativement jeune dans le métier à cette époque, et je n’avais pas des tonnes d’expérience en dehors du Canadien et des Alouettes. Peut-être étais-je facilement impressionnable. Mais même si je n’étais pas né à l’époque de son épique combat contre Roberto Duran au Stade olympique, même si je ne suis pas un fan de boxe, je savais qu’on avait devant nous un des grands noms de l’histoire sportive. Son accessibilité m’avait étonné. Le principal défi consistait à ne pas l’appeler Ray Shougar, à la façon d’Eddie Murphy dans Un prince à New York. Ce que je crois avoir réussi.

Jean-François Tremblay

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Didier Drogba avec l’Impact de Montréal en 2016

Didier Drogba était plus grand que nature. C’est une chose d’être un joueur spectaculaire, c’en est une autre quand ton aura permet de calmer une guerre civile dans un pays. Sa prière – « Nous vous avons promis que les célébrations uniraient le peuple, aujourd’hui, nous vous supplions à genoux. Le seul pays d’Afrique avec tant de richesses ne doit pas sombrer dans la guerre. Veuillez déposer vos armes et organiser des élections » – lancée après la qualification ivoirienne pour le Mondial 2006 a, de fait, mené à un cessez-le-feu avec les rebelles. Donc quand Didier Drogba a gracié le terrain dans l’uniforme de l’Impact, je me suis acheté un billet, et je me suis permis de ne regarder que celui qui est, et restera probablement longtemps, le plus important sportif à avoir foulé le sol montréalais.