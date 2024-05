PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Jorge Lopez sera libéré par les Mets de New York, après que le releveur eut lancé son gant dans les gradins après avoir été expulsé du match de mercredi soir au Citi Field.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Le gérant des Mets Carlos Mendoza a qualifié cet accès de colère « d’inacceptable » et a mentionné que l’incident serait traité à l’interne. Lopez n’a exprimé aucun remords après avoir commis son geste.

« Je n’ai aucun regret. J’ai l’impression que j’ai l’air du pire coéquipier des Ligues majeures », a-t-il mentionné, en blasphémant pendant son étrange tirade qui s’est déroulée dans le vestiaire des Mets après la rencontre.

Lopez a dit aux journalistes qu’il n’a pas discuté avec Mendoza ou le président des opérations baseball des Mets David Stearns au sujet de l’incident, mais une personne au fait de la situation a indiqué que c’était faux. Cette personne, qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisqu’elle n’est pas autorisée à discuter publiquement de cet enjeu, a précisé qu’il sera désigné pour assignation.

Lopez, qui a participé au match des étoiles en 2022, a concédé un circuit de deux points à Shohei Ohtani dans la défaite de 10-3 des Mets contre les Dodgers de Los Angeles. Quelques instants plus tard, le droitier a été expulsé pour avoir hurlé en direction de l’arbitre au troisième coussin Ramon De Jesus au sujet de sa décision sur un élan retenu par Freddie Freeman.

« Ce sont des émotions. Ce sport, ça vient te chercher », a dit Lopez.

Lopez a pointé du doigt De Jesus avant de hurler de nouveau dans sa direction, avant de laisser tomber la balle au sol et de se diriger vers le monticule avec son chandail sorti de ses pantalons. Alors qu’il s’approchait de l’abri des Mets, il a lancé son gant au-dessus du filet protecteur et celui-ci a atterri quelques rangées plus loin dans les gradins, avant d’être récupéré par un spectateur.