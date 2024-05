L’ancien interprète de Shohei Ohtani plaidera coupable à des accusations de fraude

(Los Angeles) L’ancien interprète du lanceur étoile des Dodgers de Los Angeles Shohei Ohtani a accepté de plaider coupable à des accusations de fraudes bancaire et fiscale dans une affaire de paris sportifs dans laquelle les procureurs soutiennent qu’il a volé plus de 16 millions US au Japonais pour payer ses dettes.