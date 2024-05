(Toronto) L’ancien receveur des Alouettes de Montréal S.J. Green sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien.

La Presse Canadienne

Green sera accompagné de l’ancien des Alouettes Chad Owens, de Weston Dressler, de Marvin Coleman et de Vince Goldsmith. L’entraîneur-chef Ray Jauch et la figure emblématique du football amateur Ed Laverty, à titre posthume, ont été élus comme bâtisseurs.

Dans l’aile des médias, Steve Daniel, vice-président de la LCF au niveau de l’analyse football, et Farhan Lalji, reporter du réseau TSN, seront honorés.

La cérémonie aura lieu le 13 septembre, à Hamilton.

Originaire de Fort Worth, au Texas, Green a amorcé sa carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Alouettes, en 2007. Après un passage avec les Jets de New York, en 2010, il est revenu à Montréal pour y disputer sept autres saisons.

Green a joué 116 matchs avec les Alouettes, soulevant la coupe Grey à deux occasions, en 2009 et 2010. Il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2013 et il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la section Est de 2011 à 2015.

Green a participé à 170 matchs, échelonnés sur 13 saisons, dans la LCF. Il a aussi porté les couleurs des Argonauts de Toronto.

Ses 10 222 verges sur des réceptions font de lui l’un des 18 joueurs de l’histoire de la LCF à avoir franchi le cap des 10 000 verges en carrière. Ses 716 réceptions le placent au 12e rang de l’histoire de la ligue. Green a également réussi 60 touchés.

Green a aussi fait sa marque à Toronto, remportant la coupe Grey avec les Argonauts en 2017. Il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2017 ainsi que l’équipe d’étoiles de l’Est de 2017 à 2019.

Il a aussi passé du temps au sein de l’équipe d’entraînement des Alouettes en début de carrière.

« Ces jours-là ont peut-être été les plus importants de ma carrière, a dit Green. J’ai pu porter attention aux conseils de (l’entraîneur) Marc Trestman à "AC" (le quart Anthony Calvillo) et j’ai pu l’écouter enseigner le football aux receveurs Ben Cahoon, Kerry Watkins et Jamel Richardson.

« J’ai pu voir les erreurs qu’ils faisaient et quand j’ai eu ma chance, j’ai pu éviter de commettre les mêmes erreurs parce que j’avais entendu les entraîneurs les noter tellement souvent. »

De son côté, Owens a passé la saison 2009 avec les Alouettes à son arrivée dans la LCF, après quelques saisons dans la NFL avec les Jaguars de Jacksonville.

En neuf campagnes dans la LCF, de 2009 à 2017, et 105 parties, avec les Alouettes, les Argonauts, les Tiger-Cats de Hamilton et les Roughriders de la Saskatchewan, Owens a été élu au sein de l’équipe d’étoiles d’une des deux sections à cinq reprises et au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF à quatre occasions.

« L’échange à Toronto m’a permis d’avoir une occasion rêvée de démontrer mes habiletés, a mentionné Owens. Je voulais avoir un impact dès le départ et accomplir quelque chose de spécial.

« Mais mon temps à Montréal n’a pas été inutile. L’équipe comptait sur beaucoup de joueurs talentueux et sur Marc Trestman et (le coordonnateur offensif) Scott Milanovich. Scott est venu à Toronto (comme entraîneur-chef en 2012) et je savais déjà à quoi m’attendre. »

Owens occupe le huitième rang de l’histoire de la LCF pour les verges sur des retours de botté (10 309), ainsi que le 10e rang de l’histoire de la ligue pour les verges globales (16 698). Il a gagné la coupe Grey en 2012, avec les Argonauts.

Dressler complète le trio de receveurs élus au Temple de la renommée cette année.

Il a porté les couleurs des Roughriders de 2008 à 2015, puis des Blue Bombers de Winnipeg de 2016 à 2018. Il a capté 715 passes pour 10 026 verges de gains et 61 touchés.

Avec la contribution de Dan Ralph, La Presse Canadienne