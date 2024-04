Moins de 24 heures après avoir été ignoré au repêchage 2024 de la NFL, le secondeur Geoffrey Cantin-Arku a obtenu ce qu’il désirait ardemment depuis des années.

Jean Carrier Le Soleil

Les Dolphins de Miami lui donneront finalement sa chance. L’athlète originaire de Charny se rapportera au camp des recrues de l’organisation le 10 mai prochain.

Une nouvelle qui soulage le joueur de 6 pi 3 po et 240 lb.

« Ça va beaucoup mieux qu’hier [samedi] soir, il n’y a aucun doute là-dessus ! Mon agent est resté en contact avec plusieurs équipes dans la soirée et ce matin [dimanche], les Dolphins ont appelé et m’ont demandé si je souhaitais me joindre à eux. »

Les 49ers de San Francisco étaient aussi dans la course pour donner un essai à Cantin-Arku et après une brève discussion avec son agent Joey Atkins, il a décidé de prendre l’offre de la formation floridienne.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, LE SOLEIL Geoffrey Cantin-Arku

« J’aime le fait que les Dolphins utilisent une défense de type 3-4. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer aux extrémités, mais peu comme moi qui peuvent jouer à l’intérieur. Je crois également que mon gabarit va m’aider dans leur style de jeu. »

Très conscient qu’il devra prouver sa valeur au sein des unités spéciales dans un premier temps, Cantin-Arku est simplement heureux d’avoir une occasion de réaliser son rêve.

« Je joue au football depuis que j’ai 10 ans. Ça fait 14 ans que j’attends ce moment. Je suis soulagé et je sais que le travail ne fait que commencer. Pour les unités spéciales, ça ne me dérange pas du tout. Cela a toujours été une force dans mon jeu, et mon plus gros jeu en carrière a été réalisé sur les unités spéciales l’an dernier contre Boise State. »

Conseillé également par le joueur de ligne à l’attaque des Falcons d’Atlanta et son ami Matthew Bergeron, Cantin-Arku assure que Bergeron approuverait sa décision.

« Je ne lui ai pas parlé depuis hier [samedi], où on a échangé quelques textos. Cependant, il m’avait déjà parlé en bien des Dolphins de Miami et il croyait que je serais un très bon fit avec eux », précise avec excitation l’espoir de 25 ans.

C’est donc le temps de retourner au boulot pour Cantin-Arku, qui sera à Québec jusqu’au 8 mai, quand il partira à destination de Miami. Cantin-Arku assure qu’il ne ménagera pas les efforts d’ici là.

« Je vais arriver dans une forme splendide. Je n’ai pas été repêché et la seule chose que ça change, c’est que je n’ai pas de prime de signature. Je voulais une chance et je l’ai obtenue. Je vais m’arranger pour ne pas la rater », termine celui qui s’attend quand même à sortir au premier tour du repêchage de la LCF, mardi soir.

« Dans son ADN »

L’entraîneur-chef du programme de football de l’école secondaire de l’Aubier, Christian Pelletier, a prédit ce qui arriverait à son ancien poulain. Celui qui a montré les rudiments du football à Cantin-Arku était avec lui lors du repêchage de la NFL, samedi après-midi.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, LE SOLEIL Geoffrey Cantin-Arku et son ex-entraîneur Christian Pelletier

« Je lui ai dit que ça passerait probablement par le marché des joueurs autonomes et c’est ce qui est arrivé. Je me suis toujours informé de ce qui se passait avec lui dans toutes les étapes de son parcours, et il va trouver une façon d’atteindre son but. Je suis très fier de ce qui lui arrive. »

L’entraîneur n’a jamais eu de doute que Cantin-Arku avait ce qu’il fallait depuis ses débuts au football avec lui.

« C’était dans son ADN. Il jouait à toutes les positions et c’était notre meilleur joueur, peu importe la position où il jouait. Il a traversé beaucoup d’obstacles pour réussir à l’école, mais sa détermination a toujours été renversante. C’est le joueur le plus dédié à son sport qui a passé dans notre programme en 24 ans. Peu importe ce qui arrive, il va jouer au football professionnel l’an prochain ! »