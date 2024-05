PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Les Dolphins de Miami ont consenti un contrat d’une saison au receveur Odell Beckham fils, selon ce qu’une personne au courant de l’entente a affirmé à l’Associated Press, vendredi.

Alanis Thames Associated Press

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque le contrat n’était pas encore officiel.

Le NFL Network a été le premier à rapporter la nouvelle, ajoutant que la valeur du contrat serait de 8,25 millions US.

Beckham, qui est âgé de 31 ans, rejoindrait donc une cinquième équipe après des arrêts avec les Rams de Los Angeles, les Ravens de Baltimore, les Browns de Cleveland et les Giants de New York, qui l’ont repêché au 12e rang de la séance de 2014. Il a remporté le Super Bowl avec les Rams au terme de la saison 2021.

La saison dernière Beckham a capté 35 passes pour 565 verges de gains et trois touchés avec les Ravens, qui l’ont libéré en mars.

Il a ensuite rencontré les Dolphins durant la saison morte et il avait reçu une offre. Les deux parties n’avaient toutefois pas trouvé de terrain d’entente, jusqu’ici.

Beckham s’est établi comme l’un des receveurs les plus dangereux de la NFL à ses trois premières saisons avec les Giants, amassant chaque fois plus de 1300 verges de gains.

Il a été échangé aux Browns en 2019 et a passé deux saisons avec l’équipe avant de rejoindre les rangs des Rams. Une blessure à un genou l’a contraint à rater l’ensemble de la saison 2022.

Chez les Dolphins, il rejoindra un groupe qui compte déjà dans ses rangs Tyreek Hill, meneur de la NFL l’an dernier pour les verges aériennes, et Jaylen Waddle. Hill et Waddle ont amassé ensemble 2813 verges de gains de plus que tout autre duo de receveurs à travers la NFL en 2023.

Les Dolphins espéraient toutefois ajouter de la profondeur à leur groupe de receveurs pour la saison 2024.