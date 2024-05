Le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers s’est blessé à son premier match l’automne dernier et a raté toute la saison.

Aaron Rodgers, peut-être le quart-arrière le plus doué de sa génération, a passé une semaine en mars au Costa Rica avec quelques autres joueurs de la NFL en quête de transformation spirituelle.

Dans un refuge à flanc de montagne avec vue sur le Pacifique, ils ont bu une potion psychédélique sous l’œil d’un chaman de la tribu yawanawa et la caméra d’un documentariste.

Mais une nouvelle émanant des États-Unis – puis une autre – a troublé l’ambiance. D’abord, Robert F. Kennedy Jr., le candidat indépendant à la présidence, a dit envisager de prendre Rodgers comme colistier (ça ne s’est pas concrétisé).

Puis, CNN a révélé que Rodgers avait laissé entendre en 2013 que le massacre de 20 écoliers de l’école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, était un canular ou orchestré par le gouvernement. Rodgers a réagi sur X, écrivant n’avoir « jamais été d’avis que cet évènement n’avait pas eu lieu ».

Il est inhabituel qu’une vedette de la NFL sirote de l’ayahuasca – une décoction hallucinogène – en Amérique centrale tout en flirtant avec une candidature à la vice-présidence et en se défendant d’être conspirationniste.

En tout cas, ce n’est pas ce que les partisans des Jets de New York imaginaient quand Rodgers est arrivé l’an dernier en tant que sauveur de cette équipe moribonde.

Au football, les fans veulent généralement des héros sportifs peu complexes. En gros, c’est ce qu’ils ont en Aaron Rodgers : une victoire au Super Bowl avec les Packers de Green Bay ; quatre titres de joueur par excellence de la NFL ; une collection de compagnes célèbres ; beaucoup de contrats de publicité avec de grandes marques.

Aaron Rodgers était arrivé comme un sauveur avec les Jets de New York, au début de la saison dernière.

Rodgers était tout désigné pour camper le personnage du quart-arrière vedette ressuscitant une équipe emblématique dans le plus grand marché médiatique du pays. Le genre d’histoire qui a contribué à faire de la NFL la plus grande ligue sportive aux États-Unis.

Idéologie antisystème

Mais depuis son arrivée chez les Jets, Rodgers s’est surtout distingué hors du terrain en devenant une sorte d’idéologue antisystème. À 40 ans, il est une des vedettes les plus connues de la NFL, et sans doute la plus excentrique.

Rodgers court les balados, où il promeut la candidature de Kennedy, dénonce le vaccin anti-COVID-19 et vante les vertus psychédéliques.

Aaron Rodgers (au centre) a donné son opinion sur les vaccins durant l'émission balado de l'ancien botteur de dégagement et commentateur à la lutte Pat McAfee (à gauche).

Il exhorte ses auditeurs à s’interroger sur les motivations des dirigeants politiques et des patrons de presse, laissant entendre que le pouvoir est de mèche avec les grandes compagnies pharmaceutiques.

« Le système médiatique est compromis, le système de santé est compromis et le système éducatif est compromis », a-t-il affirmé le 16 février durant l’émission The Joe Rogan Experience, la balado la plus populaire sur Spotify.

Si les Jets sont embarrassés par ses péripéties publiques, ils ne le montrent pas. Pour eux, Rodgers demeure l’espoir de l’équipe, même s’il s’est rompu le tendon d’Achille dès le quatrième jeu de son premier match l’automne dernier et qu’il a raté toute la saison.

Mais certains partisans aimeraient que Rodgers se la ferme et joue.

Aaron Rodgers est un des meilleurs quarts-arrières de sa génération et était le meneur incontesté des Packers de Green Bay.

Selon John Marchese, qui habite le New Jersey, « prendre des positions très catégoriques sur des sujets clivants » pourrait être une façon de préparer une carrière politique post-NFL. « Mais en tant que fan de football, c’est le football qui m’intéresse et je veux qu’Aaron Rodgers se concentre sur le football. Son talent est indéniable. »

Substances psychédéliques

Le plus récent passe-temps de Rodgers est sa participation à des cérémonies de « médecine par les plantes ». Il s’insurge contre l’utilisation du mot « drogue » pour décrire ces substances psychédéliques censées induire des expériences émotionnelles et spirituelles. Il dit que l’ayahuasca l’a aidé à surmonter des peurs vieilles de 30 ans.

Bien des gens trouvent déconcertant le comportement de Rodgers. « Quand les athlètes passent de la gloire à l’infamie, c’est par accident, pas par choix », s’étonne Dan Le Batard, qui anime une balado de sport. « Les quarts-arrières, en particulier, sont prudents dans leurs déclarations et leurs actions publiques. » Un quart-arrière établi tombant ouvertement dans le complotisme, c’est du jamais-vu, dit Dan Le Batard, un choix d’autant plus surprenant que Rodgers s’était forgé une image de fiabilité si rassurante qu’une compagnie d’assurance l’avait engagé comme porte-parole publicitaire : « une mine d’or » pour un athlète, souligne l’ancien chroniqueur sportif au Miami Herald.

Les athlètes professionnels se concentrent sur leur sport à temps complet. Rodgers, qui est payé 35 millions de dollars par année, a d’intenses passions personnelles.

Après sa blessure, durant ses séances de rééducation quotidiennes de huit heures, Rodgers a commencé à échanger avec Kennedy au sujet de sa campagne électorale. Ils ont des affinités, notamment en ce qui concerne le vaccin anti-COVID-19.

« S’il parvient à se faire élire, d’après moi, c’est le début de l’espoir », a déclaré Rodgers à Joe Rogan en février. En mars, Kennedy l’a désigné comme colistier potentiel à la vice-présidence, ce qui a secoué les partisans des Jets.

Le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. avait évoqué la possibilité de prendre Aaron Rodgers comme colistier.

Certains compagnons de Rodgers au Costa Rica étaient au courant, mais en ont fait peu de cas, a déclaré Jeramy Poyer, le frère de Jordan Poyer, le maraudeur des Dolphins de Miami. Le groupe a poursuivi sa quête spirituelle en passant deux heures dans un tipi sans aération, chauffé à 40 °C pour induire un sentiment d’illumination.

Le dernier soir, ils se sont réunis pour boire de l’ayahuasca, qui est censée provoquer de l’euphorie, des hallucinations et un traitement de la dépression et des traumatismes pouvant mener à une paix intérieure durable.

Adrian Colbert, le maraudeur des Bears de Chicago, a déclaré que ces cérémonies l’avaient aidé à comprendre que « la guérison émotionnelle est mal vue, surtout chez les hommes. Mais la vulnérabilité, c’est le pouvoir ». Il a ajouté : « J’ai senti mon cœur exploser et j’ai ressenti tellement d’amour. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. »

Quelques personnes jouaient du bongo et de la guitare tandis que le groupe s’aventurait dans l’herbe et contemplait les étoiles.

Poyer a déclaré que Rodgers lui avait dit que c’était « l’une des meilleures nuits de sa vie ».

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Lisez l’article original du New York Times (en anglais, abonnement requis)