PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City et l’ailier rapproché étoile Travis Kelce ont conclu une prolongation de contrat de deux saisons qui lui permettra de demeurer avec les doubles champions en titre du Super Bowl jusqu’à la conclusion de la saison 2027, a révélé une personne au fait de l’entente à l’Associated Press.

Dave Skretta Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP lundi puisque les détails du contrat n’ont toujours pas été confirmés par les parties impliquées.

Kelce, qui est âgé de 34 ans, domine les Chiefs avec 11 328 verges de gains par la voie aérienne en carrière. Celui qui a été sélectionné par les Chiefs au troisième tour du repêchage de la NFL en 2013 a aussi capté 75 passes de touché et, surtout, leur a permis de défendre leur titre du Super Bowl avec succès et de conquérir un troisième trophée Vince-Lombardi en cinq ans.

Kelce a transcendé le monde du sport depuis le début de sa relation avec la chanteuse pop américaine Taylor Swift. De plus, la baladodiffusion qu’il coanime avec son frère et ex-joueur des Eagles de Philadelphie Jason Kelce est devenue l’une des plus populaires sur l’internet. Kelce animera également sous peu un jeu-questionnaire sur la plateforme Amazon Prime.

Kelce avait ratifié une prolongation de contrat de quatre ans et 57,25 millions US avec les Chiefs en 2020, après avoir accepté l’offre de cinq saisons et 46 millions de la formation du Missouri en 2016. Sa nouvelle prolongation de contrat devrait de nouveau lui permettre de faire partie des ailiers rapprochés les mieux rémunérés de la NFL.

D’autre part, une personne a révélé à l’AP que Jason Kelce se joindra à l’équipe du Monday Night Countdown de la chaîne américaine ESPN la saison prochaine.

Cette personne a confirmé l’information à l’AP sous le couvert de l’anonymat lundi puisque la chaîne ESPN/Disney n’a toujours pas rencontré ses clients pour dévoiler sa prochaine grille de télédiffusion, une rencontre qui devrait avoir lieu le 14 mai.

Kelce devrait remplacer Robert Griffin III, qui continuera d’œuvrer pour la chaîne, mais en tant qu’analyste du football universitaire américain.

Avec Joe Reedy, Associated Press