Repêchage de la NFL Caleb Williams… et les autres

En 2030, nous décrirons a posteriori la cuvée du repêchage de la NFL de 2024 comme la plus accomplie et talentueuse de la dernière décennie. Cet encan, par sa profondeur, son abondance et son potentiel, promet d’être spectaculaire et marquant. Voici à quoi pourrait ressembler la sélection des 10 premiers joueurs jeudi soir.