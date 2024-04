(Montréal) On comprenait mal les raisons qui pouvaient expliquer, le 10 avril dernier, que Shawn Lemon, contrat en poche, ait décidé de tirer un trait sur sa carrière professionnelle. Deux semaines plus tard, on en sait un peu plus.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La Ligue canadienne de football a suspendu mercredi le vétéran ailier défensif pour une durée indéterminée pour avoir parié sur des matchs du circuit Ambrosie.

Par communiqué, la LCF a indiqué que Lemon a parié sur plusieurs parties, dont au moins une à laquelle il a participé comme joueur en 2021, alors qu’il s’alignait pour les Stampeders de Calgary.

Si la ligue a pu déterminer « hors de tout doute » qu’il avait parié sur ses matchs, elle n’a pas pu établir que les résultats de ceux-ci aient pu être influencés par Lemon.

L’enquête n’a pas permis de prouver que des entraîneurs, des coéquipiers ou des membres du personnel des Stampeders étaient au courant de ces paris.

« L’intégrité de notre sport est de la plus haute importance. Aucun autre facteur, qu’il s’agisse des performances en carrière, des actions dans la collectivité, du moment, de la fréquence ou de l’ampleur des paris, n’a d’influence lorsque la légitimité de la LCF peut être remise en question », a déclaré par communiqué le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

« Il est de notre devoir comme ligue d’enquêter lorsque des anomalies sont portées à notre attention, et nous avons, avec nos équipes et nos joueurs, une responsabilité collective de nous assurer que les paris sportifs n’influencent pas la qualité ni la réputation de la LCF, a-t-il ajouté. Nous continuerons de travailler avec nos opérateurs de jeux autorisés, nos partenaires et nos parties prenantes afin que notre sport rencontre les plus hauts standards établis. »

Un porte-parole de la LCF a indiqué à La Presse Canadienne que le circuit Ambrosie a été mis au courant des agissements de Lemon en 2024 et a lancé son enquête par la suite. L’ailier défensif n’a donc pas disputé de rencontre alors qu’il était visé par cette enquête. Les Alouettes n’étaient pas davantage au courant quand ils ont fait signer un nouveau contrat à Lemon en décembre dernier.

« Les Alouettes ont récemment été informés de l’enquête de la Ligue canadienne de football (LCF) concernant des activités de Shawn Lemon en 2021, et des informations supplémentaires ont été mises à la disposition du club à la suite de l’enquête de la ligue ces derniers jours, a indiqué la formation montréalaise dans une déclaration non attribuée à un membre de la direction et transmise par courriel. L’équipe soutient pleinement les règles de la LCF sur les jeux de hasard. »

« Le club est surpris et déçu des révélations de la LCF au sujet de son enquête sur les agissements de Shawn Lemon, ont pour leur part affirmé les Stampeders, qui ont aussi décidé de ne pas attribuer cette déclaration à l’un de leurs dirigeants. Les Stampeders appuient sans réserve la politique de la LCF en la matière et la décision du circuit de suspendre Shawn Lemon. Nous faisons écho aux propos du commissaire Randy Ambrosie au sujet de la plus grande importance qui doit être apportée à la préservation de l’intégrité du sport et de la ligue. »

« Merci le football », avait lancé Lemon dans un long message déposé sur le réseau social le 10 avril, dans lequel il annonçait sa retraite surprise de la LCF et du football professionnel. Pourtant, il y a quatre mois seulement, Maciocia annonçait en grande pompe –– avec raison – le retour du numéro zéro pour une saison de plus.

Les arrivées de Lemon et du secondeur Darnell Sankey avaient complètement transformé la défense des Alouettes la saison dernière, en route vers la conquête de la huitième coupe Grey de l’histoire du club, en novembre.

En 13 rencontres en 2023, Lemon a réussi 26 plaqués, deux interceptions et neuf sacs. En 148 parties dans la LCF, il a enregistré 257 plaqués, 101 sacs et provoqué 31 échappés. Il a porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan, des Elks d’Edmonton, des Argonauts de Toronto, des Stampeders, du Rouge et Noir d’Ottawa et des Lions de la Colombie-Britannique avant son arrivée à Montréal.

Le camp des Alouettes se mettra en branle le 12 mai, à Saint-Jérôme. On comprend maintenant que le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, devra trimer ferme pour lui trouver un remplaçant d’ici là.