Il y a très peu de certitudes en ce bas monde, mais il ne fait aucun doute que l’édition 2024 du repêchage de la NFL marquera les esprits pour bien longtemps. Cette cuvée, surtout en matière de quarts-arrières, est particulièrement profonde et talentueuse. Tour d’horizon des cinq premiers choix d’une soirée qui restera dans les mémoires.

1 – Bears de Chicago : Caleb Williams, quart-arrière, USC

C’était une évidence, une certitude, une assurance, mais c’est maintenant officiel : Caleb Williams est le nouveau visage des Bears. Il y avait très peu de doutes autour de cette sélection, car les éloges pleuvent à l’égard de Williams depuis la saison 2022, lorsqu’il a remporté le trophée Heisman, remis au meilleur joueur universitaire américain. Avec 72 passes de touché à ses deux dernières saisons en Californie, le quart de 22 ans n’a laissé personne indifférent. Les observateurs le comparent à nul autre que Patrick Mahomes, mais il est plus athlétique, plus agile et plus rapide que la vedette des Chiefs de Kansas City. À l’extérieur de sa pochette, Williams fait opérer la magie. Les Bears ont ajouté du renfort pendant la saison morte avec Keenan Allen et De’Andre Swift. Et avec le receveur Rome Odunze, choisi au neuvième rang, il y aura des feux d’artifice dans la ville des vents.

2 – Commanders de Washington : Jayden Daniels, quart-arrière, LSU

PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS Jayden Daniels

Nous avons assisté ici à un copier-coller du repêchage de 2012, lorsque Washington a repêché Robert Griffin III, un quart mobile, créatif et puissant, et champion en titre du trophée Heisman, avec un choix à l’intérieur du top 3. Daniels, issue de la prestigieuse université de la Louisiane, détient les mêmes attributs et les mêmes récompenses. On souhaite seulement à Daniels et aux Commanders que les genoux de leur plus récente sélection ne se transforment pas en spaghettis comme ceux de RGIII. La progression de Daniels a été extraordinaire au cours de la dernière saison. Il a joué énormément de football au cours des cinq dernières années et à travers ses 57 matchs à LSU et Arizona State, il a montré tout son potentiel. Ses 40 passes de touché et seulement 4 interceptions en 2023 ont sans doute convaincu l’état-major des Commanders.

3 – Patriots de la Nouvelle-Angleterre : Drake Maye, quart-arrière, North Carolina

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Drake Maye

Il ne restait plus une tonne d’options pour les Patriots à ce stade, mais le choix de Maye était le plus logique. À 21 ans, son potentiel paraît même plus élevé que celui de Daniels. Les Pats se sont sentis à l’aise pendant deux décennies en mettant de l’avant des quarts de pochette. D’abord, Tom Brady. Ensuite, Mac Jones. Un a mieux fait que l’autre. Avec Maye, l’identité reste à peu près la même, car il possède un bras canon, il anticipe bien les jeux et peut réagir rapidement. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il peut aussi faire des ravages par la course. Josh Allen retrouvera bientôt son clone dans la division Est de l’Américaine. À 6 pi 4 po et 223 lb, Maye est un tronc d’arbre derrière sa ligne de mêlée. La reconstruction sera longue à Boston, mais avec cette sélection, l’équipe s’enracine pour un bon bout de temps.

4 – Cardinals de l’Arizona : Marvin Harrison Jr., receveur, Ohio State

PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS Marvin Harrison Jr.

Là non plus, personne n’est tombé en bas de sa chaise. Les Cardinals ont leur quart-arrière avec Kyler Murray. L’équipe devait maintenant trouver quelqu’un pour attraper ses passes. Et dans ce repêchage bien garni en matière de receveurs prometteurs, Harrison Jr. sortait du lot. À ses deux dernières saisons avec les Buckeyes, il a réalisé 14 touchés et récolté plus de 1200 verges aériennes. C’est un génie sur les tracés et sa capacité à se démarquer est exceptionnelle. Évidemment, puisqu’il est un choix hâtif des Cards, les comparaisons avec le grand Larry Fitzgerald risquent d’être fréquentes pour le joueur de 6 pi 3 po. Néanmoins, s’il se développe à la hauteur de son potentiel, il pourrait avoir un impact similaire en Arizona. Il ne serait d’ailleurs pas complètement farfelu de le comparer à Justin Jefferson ou à Ja’Marr Chase, deux receveurs ayant fait leur place rapidement et de manière spectaculaire.

5 – Chargers de Los Angeles : Joe Alt, ligne offensive, Notre Dame

PHOTO MICHAEL CATERINA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Alt

Le choix des Chargers promettait d’être le plus intéressant et intrigant de la première ronde. Même si plusieurs affirment sans réserve que l’avenir de la franchise est assuré au poste de quart, il faut demeurer réaliste. Justin Herbert, malgré son talent évident et son potentiel certain, n’a pas encore livré comme il était censé le faire, même au sein d’une équipe riche en ressources. C’est pourquoi il faut encore mieux l’encadrer. Choisir un receveur aurait été logique. Mais jeter son dévolu sur le meilleur joueur de ligne offensive du repêchage l’est tout autant. Joe Alt impressionne par sa carrure, à 6 pi 9 po et 321 lb, mais il est encore plus spectaculaire sur le terrain. Il bouge bien et vite sur la ligne de mêlée, et même si sa taille peut lui jouer des tours dans les espaces restreints, il possède un excellent jeu de mains. Avec Alt, Herbert bénéficiera de temps et d’espace.