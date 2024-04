En 2030, nous décrirons a posteriori la cuvée du repêchage de la NFL de 2024 comme la plus accomplie et talentueuse de la dernière décennie. Cet encan, par sa profondeur, son abondance et son potentiel, promet d’être spectaculaire et marquant. Voici à quoi pourrait ressembler la sélection des 10 premiers joueurs jeudi soir.

1. Bears de Chicago : Caleb Williams, quart-arrière, USC

PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Caleb Williams

La sélection de Williams au premier rang est une évidence. Comme celle de Trevor Lawrence en 2021 ou celle de Baker Mayfield en 2018. Chicago a même échangé Justin Fields pour lui faire de la place. Le quart de 22 ans est résistant et intelligent. Les observateurs parlent de lui comme d’un Patrick Mahomes plus athlétique et plus rapide.

2. Commanders de Washington : Jayden Daniels, quart-arrière, LSU

PHOTO DERICK HINGLE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jayden Daniels

Aucun joueur n’a connu une progression aussi impressionnante que celle de Daniels lors de la dernière année. Avec le lauréat du trophée Heisman, les Commanders feraient un pas dans la bonne direction. Beaucoup d’expérience universitaire, une précision fantastique, une capacité d’anticipation déstabilisante et surtout 40 passes de touché en 2023. Avec un quart de sa trempe, Washington pourrait pallier un immense problème et enfin reconstruire en s’appuyant sur une base solide.

3. Patriots de la Nouvelle-Angleterre : Drake Maye, quart-arrière, UNC

PHOTO JACOB KUPFERMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Drake Maye

Les Patriots ont connu la gloire avec Tom Brady, un quart de pochette intelligent, mais statique. Ils ont essayé de répéter l’expérience avec Mac Jones. Ça aura été un échec retentissant. C’est le moment de changer de cap. À 6 pieds 4 pouces, 223 livres et seulement 21 ans, Maye lance des missiles et court comme un pur-sang. C’est une comparaison ambitieuse, mais pour son style de jeu, il se retrouve quelque part entre Josh Allen et Justin Herbert.

4. Cardinals de l’Arizona : Marvin Harrison Jr., receveur, Ohio State

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marvin Harrison Jr. (à gauche)

Si les Cardinals tiennent à offrir des munitions à leur quart de confiance, Kyler Murray, choisir Marvin Harrison Jr s’impose. Il s’agit du meilleur receveur de cette cuvée. Il est question ici d’un talent générationnel. Un joyau semblable à Justin Jefferson ou Ja’Marr Chase. Harrison Jr. se distingue par la créativité et la précision de ses tracés, il brille dans toutes les zones du terrain et il fait la différence dans la zone payante.

5. Chargers de Los Angeles : Rome Odunze, receveur, Washington

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rome Odunze

Les Chargers doivent aider Justin Herbert et ça presse. Pour permettre à leur quart-arrière d’atteindre enfin son potentiel, il faut choisir un receveur de qualité. Avec Rome Odunze, on se rapprocherait un peu plus de la vérité. Il a été le meilleur receveur au pays après Harrison Jr. Meneur au chapitre des verges par la passe (1640), Odunze est un dur de dur, très habile pour faire sa place et créer de l’espace dans les lieux restreints.

6. Giants de New York : Malik Nabers, receveur, LSU

PHOTO MATTHEW HINTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Malik Nabers

La dernière fois que les Giants ont repêché au sixième rang, ils ont jeté leur dévolu sur Daniel Jones. Plusieurs informations contradictoires émanent de New York. Les Giants vont-ils s’avancer ? Vont-ils repêcher un autre quart-arrière ? L’état-major a offert 160 millions de dollars à Jones l’an dernier. Il serait étonnant de les voir choisir un autre quart. Ils doivent plutôt aider leur pivot actuel. C’est pourquoi Nabers, une bombe nucléaire sur deux jambes, explosif et maître des longs attrapés, serait une solution.

7. Titans du Tennessee : Joe Alt, joueur de ligne offensive, Notre Dame

PHOTO MICHAEL CATERINA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Alt

Les Titans, que l’on croyait démunis, ont fait un travail colossal pendant la saison morte. Pour prospérer, ils doivent à tout prix protéger Will Levis, leur quart d’avenir. Avec un bloqueur à gauche de 6 pieds 9 pouces et 321 livres comme Joe Alt, ils mettent les chances de leur côté. Le grand gaillard de l’Université Notre Dame détient le leadership d’un capitaine et le talent d’un espoir de premier plan. Il excelle tant sur la course que dans les jeux aériens.

8. Falcons d’Atlanta : Dallas Turner, ailier défensif, Alabama

PHOTO VASHA HUNT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dallas Turner

Les Falcons ont bien regarni leur attaque au cours des dernières années. Il faut maintenant penser à embellir la défense. Dans une division dans laquelle évoluent des quarts-arrières peu mobiles, il faut miser sur un chasseur de quarts. Dallas Turner est le bon cheval. Grand, lourd, athlétique, rapide et capable de s’adapter rapidement selon les lectures. Il est moins dominant en périphérie, mais dans les tranchées, l’ancien d’Alabama peut faire très mal.

9. Bears de Chicago : Taliese Fuaga, joueur de ligne offensive, Oregon State

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taliese Fuaga

Les Bears ont repêché un joueur de concession au premier rang. Maintenant, il faut le protéger pour lui assurer un avenir viable. Taliese Fuaga a joué un peu plus dans l’ombre que certains joueurs nommés avant lui à Oregon State, mais il est efficace, fiable et jamais pris au dépourvu sur la ligne de mêlée. Pas moins de 324 livres de pure puissance. Il peut parfois se montrer un peu impatient, surtout sur les jeux au sol, mais il protège bien le joueur qui lance le ballon et c’est l’essentiel.

10. Jets de New York : Brock Bowers, ailier rapproché, Georgia

PHOTO BUTCH DILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brock Bowers

À un moment l’an dernier, Bowers était identifié comme un potentiel choix du top 5. Une opération à une cheville lui a toutefois nui à maintenir son rang. Il n’en demeure pas moins qu’il est un des ailiers rapprochés les plus attendus de la décennie. Et avec leur manque de profondeur en attaque, les Jets réaliseraient ce qu’on appellera un vol d’ici quelques années. Il partage toutes les qualités ayant permis à T. J. Hockenson ou Sam LaPorta de faire leur place rapidement.