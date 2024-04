(Madrid) Le double champion en titre de l’Omnium de tennis de Madrid, l’Espagnol Carlos Alcaraz, n’a pas semblé être gêné par une blessure persistante au bras, vendredi, l’emportant 6-2 et 6-1 contre Alexander Shevchenko à son premier match du tournoi.

Associated Press

Alcaraz (troisième) disputait un premier match en près d’un mois. Il n’avait pas joué depuis sa défaite contre Grigor Dimitrov en quarts de finale du tournoi de Miami, le 28 mars, ratant les tournois de Monte-Carlo et de Barcelone.

« Je ne savais pas comment j’allais me sentir sur le terrain et j’avais des doutes, a déclaré Alcaraz. J’ai repris l’entraînement cette semaine en prenant les choses très doucement et en augmentant l’intensité lentement, et j’avais encore des doutes dans mon esprit. Mais [vendredi], je me suis surpris moi-même et je suis heureux de me sentir bien. »

Alcaraz, qui a obtenu un laissez-passer en première ronde, a joué avec un bandage couvrant la majorité de son bras droit. Il a toutefois montré la même agressivité dans son jeu qu’au cours des deux dernières années. Il a brisé le service de Shevchenko (59e) quatre fois, en route vers la victoire.

Alcaraz disputait un premier match sur terre battue en Europe après avoir connu des ennuis sur cette surface en Amérique du Sud au mois de février. Il est en quête d’un premier titre aux Internationaux de France, qui auront lieu en mai.

Il se mesurera à Thiago Seyboth Wild (63e) en troisième ronde. Le Brésilien a battu l’Italien Lorenzo Musetti (29e) 6-4 et 6-4.

Le Russe Andrey Rublev (huitième) a mis un terme à une séquence de quatre défaites en vainquant l’Argentin Facundo Bagnis (136e) 6-1 et 6-4. Rublev n’avait pas gagné depuis le tournoi d’Indian Wells, au mois de mars.

L’Américain Tommy Paul (16e) a écarté le qualifié Lukas Klein (120e) 6-7 (5), 6-1 et 6-4 à son premier match sur terre battue cette saison. Il avait raté le tournoi de Monte-Carlo en raison d’une blessure.

PHOTO SUSANA VERA, REUTERS Aryna Sabalenka

Chez les femmes, la championne en titre Aryna Sabalenka (deuxième) a fait face à une forte résistance avant de vaincre la Polonaise Magda Linette (48e) 6-4, 3-6 et 6-3.

Sabalenka a connu des ennuis par moment au service, mais la double championne des Internationaux d’Australie a claqué son 10e as sur une balle de match dans la capitale espagnole.

Sabalenka a obtenu un peu d’aide du filet pour enregistrer un bris important qui portait la marque à 5-3 en troisième manche quand Linette a été incapable de se rendre à la balle.

La Kazakhe Elena Rybakina (quatrième) a défait l’Italienne Lucia Bronzetti (46e) 6-4 et 6-3, tandis que l’Américaine Ashlyn Krueger (70e) a surpris la Russe Ekaterina Alexandrova (16e) 6-3 et 6-3.

Les Russes Mirra Andreeva (43e) et Anastasia Pavlyuchenkova (22e), la Française Carolina Garcia (24e), et l’Italienne Jasmine Paolini (13e) ont également accédé à la ronde suivante.