(Madrid) Félix Auger-Aliassime a accédé au carré d’as de l’Omnium de tennis de Madrid sans même frapper un seul coup en quarts de finale.

Associated Press

Le comité organisateur du tournoi a annoncé mercredi que le favori du tournoi et adversaire du Québécois en quarts de finale, Jannik Sinner, s’était retiré de la compétition.

« Jannik Sinner s’est retiré de l’Omnium Mutua de Madrid en raison d’une blessure à la hanche droite. En conséquence, il ne pourra participer à son match des quarts de finale jeudi contre Félix Auger-Aliassime », pouvait-on lire sur le compte X officiel du tournoi.

Sinner, qui a remporté les Internationaux d’Australie plus tôt cette année, semblait déçu par la tournure des évènements.

« Je suis très triste de devoir me retirer de mon prochain match ici à Madrid, a écrit Sinner sur ses réseaux sociaux. Ma hanche m’a ennuyé cette semaine, et la douleur était de plus en plus persistante. J’ai écouté les conseils des médecins et nous avons décidé qu’il était préférable que je me retire, afin d’éviter d’aggraver la situation. »

Auger-Aliassime participera donc aux demi-finales d’un tournoi de la série Masters 1000 pour la première fois depuis le Masters de Paris en 2022.

Le représentant de l’unifolié y affrontera le vainqueur du duel entre le Russe Daniil Medvedev (no 3) et le Tchèque Jiri Lehecka (no 30), qui a évincé l’Espagnol Rafael Nadal mardi.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Andrey Rublev

Un peu plus tôt mercredi, Andrey Rublev a mis un terme aux espoirs de l’Espagnol Carlos Alcaraz de conquérir un troisième titre consécutif à l’Omnium de tennis de Madrid, en quarts de finale du tournoi présenté sur la terre battue.

L’Espagnol, deuxième tête de série, a connu un bon début de match avant d’être dominé par Rublev, en route vers une défaite de 4-6, 6-3 et 6-2 à la Caja Magica.

Alcaraz, qui avait déjà éprouvé son lot d’ennuis avant de venir à bout de l’Allemand Jan-Lennard Struff en trois manches mardi, semblait à plat, et a commis de nombreuses erreurs vers la fin de son duel contre la septième tête de série du tournoi.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Carlos Alcaraz

Il s’agissait de son premier tournoi après qu’il se soit absenté de ceux de Monte-Carlo et de Barcelone en raison d’une blessure à l’avant-bras droit. Le tennisman âgé de 20 ans est arrivé à Madrid en déclarant qu’il serait satisfait de disputer trois ou quatre matchs dans la capitale espagnole.

À un certain moment, alors qu’il tirait de l’arrière en troisième manche, Alcaraz s’est agrippé fermement l’avant-bras pendant une pause. Il a enfilé une manche de compression pour recouvrir son avant-bras endolori.

« J’ai ressenti plus de douleur à l’avant-bras que pendant mon match d’hier, a reconnu Alcaraz. J’ai joué pendant trois heures hier, donc je savais que j’allais ressentir quelque chose aujourd’hui, ou du moins y penser davantage. C’est difficile d’accepter d’avoir été incapable de le pousser (Rublev) à la limite sur chaque point. »

Alcaraz a indiqué qu’il compte jouer à Rome afin de poursuivre sa préparation en vue des Internationaux de France à la fin du mois.

« Je vais me rendre à Rome. Je vais tenter de m’approcher le plus possible de mon plein potentiel, ou du moins d’offrir un bon niveau de jeu à Rome. Je crois que ça ira bien, a-t-il mentionné. Je devrai redoubler d’efforts si je veux être confortable à Rome, sans ressentir de douleur, sans devoir penser à mon avant-bras, mais je sais que ce sera un long processus. Je devrai être patient. »

Alcaraz tentait de devenir le premier tennisman à gagner ce tournoi trois fois de suite. Il n’avait pas perdu à Madrid depuis 2021.

Rublev, qui convoite son deuxième titre de la série Masters 1000 après celui acquis à Monte-Carlo l’an dernier, affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre l’Américain Taylor Fritz et l’Argentin Francisco Cerundolo.

PHOTO SUSANA VERA, REUTERS Elena Rybakina

La huitième raquette mondiale a été intraitable dès le début du match, et Rublev a dominé Alcaraz avec 30 coups gagnants.

« Mon service m’a sauvé plusieurs fois aujourd’hui, a convenu Rublev. La clé, aujourd’hui, ç’a été ma capacité à garder mon sang-froid. Je n’ai pas dit un seul mot, même quand je perdais. Ç’a été la clé pour moi, et j’ai servi encore mieux vers la fin de la rencontre. Au début, mon service n’était pas totalement à point, mais tranquillement, après une manche, je me suis mis à mieux servir et j’ai terminé la rencontre en force. »

Rybakina remporte un duel kazakh

Chez les dames, la quatrième tête de série Elena Rybakina a préservé deux balles de match et signé une victoire de 4-6, 7-6 (4) et 7-5 en quarts de finale contre Yulia Putintseva.

La championne de Wimbledon en 2022 est venue de l’arrière alors qu’elle accusait un déficit de 2-5 en troisième manche. La Kazakhe a également accusé un retard d’un bris tôt en deuxième manche.

Rybakina a gagné un huitième match consécutif et domine présentement le circuit féminin avec une fiche de 30-4 cette saison. Elle a enregistré 16 victoires de suite sur la terre battue, et tente d’atteindre sa sixième finale cette saison.

Rybakina aura rendez-vous dans le carré d’as féminin avec la championne en titre, Aryna Sabalenka, ou encore l’adolescente russe âgée de 17 ans Mirra Andreeva.

Avec Tales Azzoni, de l’Associated Press