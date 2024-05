(Rome) Leylah Annie Fernandez a baissé pavillon 6-4, 6-1 devant Ana Bogdan au premier tour de l’Omnium de tennis de Rome, mardi.

Associated Press

La Québécoise âgée de 21 ans a plié l’échine devant la Roumaine au bout d’une heure et 42 minutes de jeu sur la terre battue romaine. Il s’agissait du premier duel en carrière entre Fernandez, 34e au monde, et Bogdan, 63e.

Fernandez a réussi deux as contre sa rivale, mais elle a aussi commis trois doubles fautes. De plus, elle a été beaucoup moins opportuniste que Bogdan en situation de bris – elle a converti une seule de ses six occasions, alors que Bogdan fut 5-en-8.

Bogdan croisera le fer au prochain tour avec la sixième tête de série du tournoi, la Tchèque Marketa Vondrousova. La championne en titre de Wimbledon a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour.

En fin de programme, la Kazakhe Yulia Putintseva a pris la mesure de l’Italienne Martina Trevisan 6-3, 6-4. Elle aura rendez-vous au deuxième tour avec la 31e tête de série du tournoi, l’Américaine Sloane Stephens.

Un peu plus tôt mardi, Paula Badosa a rappelé à tous qu’elle a déjà fait partie du top-5 mondial en disposant de l’adolescente russe Mirra Andreeva 6-2, 6-3 au premier tour.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Paula Badosa

Badosa a grimpé jusqu’au deuxième rang mondial avant de rater la deuxième moitié de la dernière campagne en raison d’une blessure au dos, qui l’a également affectée cette saison. Elle pointe maintenant au 126e échelon.

L’Espagnole a rapidement pris les commandes 5-1 en première manche, avant qu’une interruption de 45 minutes provoquée par la pluie ne vienne casser son rythme. Elle a tout de même poursuivi sur sa lancée lors de la reprise des hostilités contre la 40e raquette mondiale, qui a été élue la recrue par excellence du circuit de la WTA en 2023.

Badosa avait accédé aux quarts de finale à Rome l’an dernier, dans ce qui allait devenir son avant-dernier tournoi de la campagne.

Il s’agissait de la première victoire de Badosa depuis qu’elle a disposé de Simona Halep à l’Omnium de Miami le mois dernier, alors que la Roumaine disputait son premier match après avoir été suspendue pour dopage. Ce triomphe avait aussi mis un terme à une séquence de six défaites contre des joueuses du top-40 mondial – une disette qui remontait à Rome l’an dernier.

Par ailleurs, Shelby Rogers a rossé l’invitée italienne Lisa Pigato 6-1, 6-0 sur la terre battue du Foro Italico.

Le tournoi masculin commencera mercredi. Le Serbe Novak Djokovic sera le favori, et l’Espagnol Rafael Nadal, qui a gagné ce tournoi à 10 reprises en carrière, a confirmé sa participation. Le favori local, Jannik Sinner, et l’Espagnol Carlos Alcaraz ont cependant dû déclarer forfait en raison de blessures.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui fut finaliste au Masters de Madrid le week-end dernier, et son compatriote, l’Ontarien Denis Shapovalov, participent aussi au tournoi à Rome.