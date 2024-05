(Rome) Le Chilien Nicolas Jarry a surpris le Grec Stefanos Tsitsipas, 8e mondial, 3-6, 7-5, 6-4 pour décrocher son billet pour sa première demi-finale en Masters 1000, jeudi à Rome.

Agence France-Presse

Jarry, 24e au classement ATP, affrontera vendredi pour une place en finale l’Américain Tommy Paul (16e), vainqueur plus tôt dans la journée du Polonais Hubert Hurkacz (9e) 7-5, 3-6, 6-3.

La seconde demi-finale opposera l’Allemand Alexander Zverev (5e) à un autre Chilien, Alejandro Tabilo (32e).

Il y aura deux Chiliens dans le dernier carré pour la première fois dans un Masters 1000 et pour la première fois sur le circuit ATP depuis le tournoi de Vinal del Mar en 2006.

En difficultés dans la première manche, Jarry a pris l’ascendant dans la deuxième manche, grâce à son service et son puissant coup qui ont considérablement gêné Tsitsipas.

Le Grec a ensuite idéalement débuté la manche décisive en prenant le service de Jary, mais a reperdu aussitôt cet avantage.

À dix jours de Roland-Garros (26 mai–9 juin), la hiérarchie sur la terre battue est difficile à établir en raison de la méforme des uns (Novak Djokovic, Daniil Medvedev) et des blessures des autres (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner), tandis que Rafael Nadal revient de trop loin pour avoir son statut habituel de grandissime favori.

Tsitsipas faisait figure de joueur le plus solide cette saison sur terre battue, mais il alterne le bon (victoire à Monte-Carlo et finale à Barcelone) et le moins bon (éliminations d’entrée à Madrid et en quarts à Rome).