Medvedev s’incline tandis que Swiatek, Fritz et Zverev avancent au tour suivant

(Rome) Le champion en titre Daniil Medvedev est devenu la plus récente tête d’affiche à être éliminée à l’Omnium d’Italie, s’inclinant contre Tommy Paul, mardi.

Associated Press

Paul, 14e tête de série, s’est imposé 6-1, 6-4. La première manche a duré seulement 28 minutes alors qu’il a brisé trois fois le service de Medvedev.

Le Russe a offert une meilleure opposition en deuxième manche, obtenant même un bris de service. Paul a toutefois répliqué immédiatement en brisant à nouveau le service de Medvedev et il n’a jamais été inquiété par la suite.

Medvedev, deuxième tête de série, a donc rejoint sur la touche Rafael Nadal, 10 fois champion à Rome, et le favori Novak Djokovic.

Les seuls autres hommes à avoir triomphé à Foro Italico lors des 19 dernières années sont Andy Murray et Alexander Zverev.

Zverev, no 3 et champion en 2017, a défait Nuno Borges 6-2, 7-5, et il affrontera Taylor Fritz au prochain tour.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Alexander Zverev

Fritz a atteint les quarts de finale pour une première fois même s’il a gaspillé une balle de match en deuxième manche. Il s’est finalement imposé 6-2, 6-7 (11), 6-1 contre Grigor Dimitrov.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Fritz

Fritz a sauvé chacune des 11 balles de bris qu’il a accordées et il affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre Alexander Zverev, no 3, et Nuno Borges.

Alejandro Tabilo a enchaîné sa victoire contre Djokovic en battant Karen Khachanov 7-6 (5), 7-6 (10). Il a ainsi atteint les quarts de finale d’un tournoi de la série Masters pour une première fois en carrière.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Alejandro Tabilo

Il croisera le fer avec Zhang Zhizhen, qui a battu Thiago Monteiro 7-6 (4), 6-3.

Chez les dames, la reine mondiale Iga Swiatek a atteint les demi-finales de l’Omnium d’Italie grâce à une victoire de 6-1, 6-3 contre l’ancienne finaliste Madison Keys, mardi.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Iga Swiatek

Swiatek avait vaincu Keys par le même score il y a deux semaines lors des demi-finales du tournoi de Madrid.

Keys, no 16, a gaspillé chacune des 10 balles de bris accordées par Swiatek. La frustration a eu le meilleur sur elle à un certain point, frappant sa raquette contre la terre battue.

Lors des demi-finales, Swiatek, deux fois championne à Rome, croisera le fer avec Coco Gauff, no 3, ou Qinwen Zheng, no 7.