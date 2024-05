(Rome) L’Ontarien Denis Shapovalov a été évincé 6-7 (4), 6-3 et 7-6 (4) par l’Italien Luciano Darderi dès le premier tour de l’Omnium de tennis de Rome, mercredi.

La Presse Canadienne

Le tennisman âgé de 25 ans originaire de Richmond Hill a éprouvé des ennuis avec son service, commettant un total de 14 doubles fautes, et il n’a mis en jeu que 55 % de ses premières balles de service. Darderi a converti six balles de bris, contre seulement quatre pour Shapovalov.

Darderi aura rendez-vous au prochain tour avec l’Argentin Mariano Navone, vendredi.

Shapovalov, qui pointe au 126e échelon mondial, présente une fiche de 6-11 jusqu’ici cette saison.

Son compatriote, le Québécois Félix Auger-Aliassime, est la 18e tête de série du tournoi. Il a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour, où il affrontera le vainqueur du duel prévu jeudi entre le Néerlandais Botic van de Zandschulp et l’Américain Nicolas Moreno De Alboran. Auger-Aliassime a été finaliste au Masters de Madrid, dimanche dernier.

Par ailleurs, le Brésilien Thiago Monteiro a pris la mesure de Gaël Monfils 6-2, 7-5, tandis que Yoshihito Nishioka a évincé Sebastian Ofner 6-3, 2-6 et 7-6 (4).

Rafael Nadal, le détenteur du record avec 10 titres à Rome, entreprendra son parcours dans la capitale de l’Italie contre le Belge Zizou Bergs jeudi.

Le favori Novak Djokovic, qui sera également à Rome après avoir pris une pause d’un mois, est dans l’autre portion du tableau principal. Cependant, la deuxième tête de série, Jannik Sinner, et le troisième joueur mondial, Carlos Alcaraz, brilleront par leur absence en raison de blessures.

L’ancien finaliste à Wimbledon, l’Italien Matteo Berrettini, s’est aussi retiré, en précisant qu’il n’était pas établi suffisamment d’une série d’enjeux de santé.

Chez les dames, Naomi Osaka a paru à l’aise à son premier match à Rome, en route vers une victoire de 7-6 (2), 6-1 contre la 45e joueuse mondiale Clara Burel.

Il s’agissait de la première victoire de la Japonaise contre une joueuse du top 50 mondial depuis celle acquise contre Victoria Azarenka aux Internationaux de France en 2019.

C’est également la première fois qu’Osaka joue à Rome depuis 2019 – elle avait alors atteint les quarts de finale.

Osaka, une ex-no 1 mondiale qui pointe maintenant au 173e rang en raison de son congé de maternité, affrontera au prochain tour la 19e tête de série, Marta Kostyuk. Cette dernière a récemment atteint la finale du tournoi sur terre battue de Stuttgart, en Allemagne.

D’autre part, l’Américaine Bernarda Pera a disposé de sa compatriote Caroline Dolehide 7-6 (6), 6-3. Elle affrontera au prochain tour la favorite du tournoi, Iga Swiatek.

De plus, Magda Linette a battu Zhu Lin 6-3, 6-2, Brenda Fruhvirtova est venue de l’arrière pour vaincre Taylor Townsend 3-6, 6-2 et 6-0, tandis que Lesia Tsurenko a éliminé Donna Vekic 6-2, 3-6 et 7-6 (5).

La fédération italienne de tennis a annoncé que Camila Giorgi, une joueuse italienne qui a grimpé jusqu’en 26e place au classement mondial et qui a remporté l’Omnium Banque Nationale à Montréal en 2021, a décidé de prendre sa retraite.

Rome est la dernière escale avant les Internationaux de France, qui commenceront le 26 mai.