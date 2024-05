(Rome) Alexander Zverev a offert une clinique au service dans une victoire de 6-4, 7-5 face à Nicolas Jarry et il a remporté le Masters de Rome pour une deuxième fois en carrière, dimanche.

Andrew Dampf Associated Press

Il s’agit de la plus importante victoire de Zverev depuis une grave blessure à une cheville subie il y a deux ans.

Zverev a commencé la rencontre en martelant trois as d’affilée et il a remporté 20 des 21 points disputés quand il était au service en première manche.

L’Allemand n’a pas perdu un point joué sur sa première balle de service jusqu’à tard en deuxième manche, quand Jarry a rejoint un amorti et a frappé un coup gagnant en croisé.

En tout, Zverev a gagné 44 de ses 49 points au service. Il a placé 95 % de ses premières balles en jeu.

Zverev, cinquième au monde, a connu une longue remise en forme après s’être déchiré trois ligaments de la cheville droite contre Rafael Nadal en demi-finales des Internationaux de France en 2022.

PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

Quand Zverev a brisé le service de Jarry pour convertir sa quatrième balle de match, il s’est laissé tomber sur ses genoux et s’est penché vers l’arrière en criant.

« Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles, a souligné Zverev. Je ne savais pas si je serais de retour sur cette scène — peu importe la victoire ou la défaite. Ce moment est donc très spécial. »

L’édition 2024 des Internationaux de France commence dimanche prochain et Zverev se retrouve donc à nouveau parmi les favoris — surtout que le no 1 mondial Novak Djokovic et le détenteur de 14 titres à Roland-Garros Rafael Nadal connaissent des ennuis ces temps-ci. Djokovic et Nadal ont été éliminés respectivement lors des deuxième et troisième tours à Rome.

Le no 2 Jannik Sinner (hanche) et le no 3 Carlos Alcarez (avant-bras droit) sont également blessés et n’ont pas joué à Rome.

« Je me concentre sur Paris, a dit Zverev. Mais je vais profiter de cette victoire pendant un jour ou deux. Ensuite, ma pleine concentration sera sur Paris. »

Même si Zverev verra son procès concernant des allégations d’avoir blessé une femme commencer durant Roland-Garros, il a indiqué qu’il ne comparaîtra pas en personne en Allemagne.

Et Zverev n’est pas à 100 % non plus. Il s’est blessé à l’auriculaire de la main gauche avant son match des quarts de finale contre Taylor Fritz lors d’un incident hors du terrain. L’Allemand est toutefois droitier et utilise un revers à deux mains.

Zverez espère aussi défendre son titre olympique cet été aux Jeux de Paris, qui auront lieu à Roland-Garros tard en juillet.

Jarry, un Chilien classé 24e au monde qui participait à une première finale de la série Masters 1000, avait surpris Stefanos Tsitsipas lors des quarts de finale.

« J’ai connu une semaine remarquable », a reconnu Jarry.

C’était la troisième finale à Rome de Zverev. Il a triomphé contre Djokovic en 2017 pour son premier titre Masters 1000 en carrière, puis a perdu contre Nadal l’année suivante.