Des espoirs et des cas douteux à l’approche du tournoi

(Rome) La première raquette mondiale Novak Djokovic n’a remporté aucun tournoi cette année. Rafael Nadal, qui a gagné Roland-Garros 14 fois (un record), n’est pas au meilleur de sa forme. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont manqué des tournois en raison de blessures. De plus, Daniil Medvedev n’a soulevé qu’un trophée sur terre battue dans sa carrière.

Andrew Dampf Associated Press

Considérant la situation des membres du top 5, les chances d’Alexander Zverev de se rendre loin à Roland-Garros s’annoncent assez bonnes, lui qui vient de gagner son deuxième titre à l’Omnium de Rome, en Italie.

Roland-Garros, tournoi majeur disputé sur terre battue à Paris, commence ce week-end.

« Je suis quelqu’un qui, lorsque je ne joue pas bien, peut perdre contre n’importe qui, mais quand je joue bien, je peux battre n’importe qui, a déclaré Zverev après avoir soulevé le trophée à Rome. C’est mon état d’esprit. C’est comme ça que je vois la situation. Je sais que je dois me concentrer sur moi-même, trouver mon rythme à Paris, comme je l’ai fait ici [à Rome]. Ensuite, tout est entre mes mains. »

Zverev, quatrième au monde depuis la mise à jour du classement de lundi, a remporté 44 de ses 49 points au service dans sa victoire de 6-4, 7-5 contre Nicolas Jarry (16e), dimanche.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Alexander Zverev a remporté le tournoi de Rome, dimanche.

Le parcours n’a pas été évident pour Zverev, qui s’est déchiré trois ligaments à la cheville droite en demi-finale contre Nadal il y a deux ans à Roland-Garros.

Zverev a atteint les demi-finales du tournoi parisien trois années de suite. L’Allemand a été porté à dire qu’il s’agit du tournoi qu’il souhaite le plus remporter.

« C’est le tournoi où j’ai le plus de souvenirs, qu’ils soient bons ou mauvais, a déclaré l’athlète. Oui, aux Internationaux des États-Unis, j’étais à deux points du titre. Mais à Roland-Garros, j’étais si proche de la finale en 2021. En 2022, je crois que je jouais parmi mon meilleur tennis à vie. Ces choses-là, elles sont encore dans ma tête. C’est le tournoi dans lequel je veux bien faire. »

Zverev a décroché l’or aux Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans, en plus de gagner deux fois les Finales de l’ATP de fin de saison. Un triomphe en tournoi majeur est le seul élément « important » manquant dans sa carrière.

Djokovic a choisi de participer à l’Omnium de Genève cette semaine, en vue de jouer plus de matchs sur terre battue avant Roland-Garros. Sinner et Alcaraz, eux, sont de retour sur les terrains d’entraînement à la suite de blessures à la hanche et à l’avant-bras droit, respectivement.

PHOTO SALVATORE DI NOLFI, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

« Nole sera à son meilleur, vous allez voir, a mentionné Zverev. Rafa va jouer du bien meilleur tennis qu’à Madrid et Rome. J’en suis certain. Les deux autres, ça dépend seulement de leur santé. S’ils sont en santé, ils sont deux des meilleurs joueurs au monde et il n’y a pas de doute là-dessus. »