(Rome) Pendant un bref moment jeudi, Rafael Nadal avait l’air d’un joueur de 37 ans au bout du rouleau.

Andrew Dampf Associated Press

Incapable de trouver son rythme des deux côtés avec son coup droit ni de maintenir la cadence lors des longs échanges, et après avoir commis un nombre étonnant de fautes directes, Nadal a concédé la première manche de son match de premier tour contre le Belge Zizou Bergs à l’Omnium de tennis de Rome.

Puis, le détenteur de 22 titres du Grand Chelem en carrière, jadis imbattable sur la terre battue, a progressivement retrouvé ses repères. L’Espagnol est finalement venu à bout de son adversaire 4-6, 6-3 et 6-4 sur la terre battue romaine, devant une foule conquise qui s’était massée pour l’occasion dans les gradins du Foro Italico.

Nadal disputait son 10e match cette saison, après avoir raté la majeure partie de la saison 2023 en raison d’une blessure à une hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il espère toujours pouvoir participer une dernière fois aux Internationaux de France, où il a décroché 14 de ses 22 titres du Grand Chelem en carrière. L’Omnium de Rome, où il a triomphé à 10 reprises au fil de sa prestigieuse carrière, est le dernier tournoi préparatoire d’envergure avant le début de Roland-Garros, le 26 mai.

La mère ainsi que la sœur de Nadal ont assisté à la rencontre et n’ont pas tari d’encouragements pour lui. Son fils d’un an était aussi sur place ; il se trouvait en bordure du terrain, sur les genoux du père de Nadal.

La famille Nadal pourra maintenant assister au duel de deuxième tour entre « Rafa » et la septième tête de série, le Polonais Hubert Hurkacz.

Le favori, Novak Djokovic, se trouve dans l’autre portion du tableau principal, tandis que la deuxième tête de série, Jannik Sinner, et le troisième joueur mondial, Carlos Alcaraz, sont absents en raison de blessures.

Dans les autres matchs à l’affiche jeudi matin, le Serbe Hamad Medjedovic a défait Alexei Popyrin 6-3, 6-2, Thiago Seboth Wild a vaincu le Français Grégoire Barrère 6-4, 6-2 et Dominik Köpfer a éliminé Andrea Vavassori 6-4, 6-3.

En double masculin, le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire de jeu américain Frances Tiafoe ont plié l’échine 1-6, 7-6 (6) et 7-10 devant le Kazakh Alexander Bublik et l’Américain Ben Shelton au premier tour.

Auger-Aliassime entreprendra son parcours en simple vendredi contre le gagnant du duel entre l’Américain Nicolas Moreno De Alboran et le Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Du côté des dames, l’ex-no 1 mondiale Angelique Kerber a battu sèchement la 17e tête de série Veronika Kudermetova 6-3, 6-0.