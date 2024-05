(Rome) Le plus récent duel entre la no 1 au monde Iga Swiatek et la no 2 Aryna Sabalenka n’aura pas donné droit à une grande bataille.

Andrew Dampf Associated Press

Swiatek a été en contrôle du début à la fin et elle a remporté l’Omnium d’Italie disputée sur la terre battue à Rome pour une troisième fois en carrière grâce à une victoire de 6-2, 6-3, samedi.

La Polonaise a ainsi confirmé son statut de grande favorite pour les Internationaux de France, qui commencent le week-end prochain à Paris. Swiatek visera un troisième titre de suite à Roland-Garros, et un quatrième en carrière.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Iga Swiatek

Swiatek a maintenant remporté ses 12 derniers matchs. Elle est devenue la première femme à compléter le doublé Madrid-Rome depuis Serena Williams en 2013.

La finale à Rome a été bien différente de celle à Madrid il y a deux semaines, quand Swiatek avait dû sauver trois balles de match avant de vaincre Sabalenka lors du bris d’égalité en troisième manche.

Cette fois, Swiatek a appliqué tellement de pression tôt dans la partie que Sabalenka a fracassé sa raquette en la lançant contre le sol lors du quatrième jeu.

Même lors des points où Sabalenka semblait en contrôle, Swiatek utilisait son jeu de pieds et sa précision pour renverser la vapeur et forcer Sabalenka à commettre des erreurs.

Sabalenka a bousculé un peu Swiatek en début de deuxième manche, mais sa rivale a sauvé sept balles de bris lors de ses deux premiers jeux au service.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Aryna Sabalenka

Swiatek affiche maintenant un dossier de 20-2 en carrière à Rome. Âgée de seulement 22 ans, elle pourrait bien un jour battre le record de Chris Evert, cinq fois championne de l’Omnium d’Italie.

Rafael Nadal, l’idole de Swiatek, détient le grand record avec 10 titres à Rome.

Swiatek a aussi porté sa fiche en carrière contre Sabalenka à 8-3. Elle a également remporté les neuf dernières finales auxquelles elle a participé. Son dernier revers en finale remonte au tournoi de Madrid en 2023, quand elle a perdu contre Sabalenka.

Dimanche, en finale masculine, le champion en 2017 Alexander Zverev affrontera Nicolas Jarry, classé 24e au monde.