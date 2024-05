(Rome) Rafael Nadal retrouve tranquillement ses repères sur la terre battue.

Andrew Dampf Associated Press

Il ne faut toutefois pas s’attendre à le voir dominer ses adversaires sur cette surface de jeu comme il l’a fait au cours des deux dernières décennies. Mais le détenteur de 22 titres du Grand Chelem en carrière est tout de même suffisamment optimiste pour envisager de prendre part à ce qui sera, vraisemblablement, ses derniers Internationaux de tennis de France.

« C’est un bon moment, même si les résultats ne sont pas aussi bons qu’avant, a dit Nadal à l’Omnium de Rome mercredi. Je retrouve tranquillement mes sensations, mon niveau de jeu… Je veux continuer dans cette direction. »

Le vétéran âgé de 37 ans, qui a déjà indiqué que ce sera sa dernière saison sur le circuit de l’ATP, a disputé neuf matchs cette saison après avoir raté pratiquement la totalité de la saison 2023 en raison d’une blessure à une hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Il vient toutefois de connaître l’une de ses plus belles performances de la campagne, en enregistrant trois victoires de suite avant de s’incliner en deux manches devant le 31e joueur mondial Jiri Lehecka au quatrième tour.

Avant de se présenter à Madrid, il n’avait obtenu qu’une seule victoire à Barcelone.

« Mon jeu progresse, ça ne fait aucun doute, a évoqué “Rafa”, en mimant une pente ascendante avec son bras. Je suis content d’être où je suis aujourd’hui, parce qu’il y a un mois à peine je doutais sérieusement de ma capacité à jouer à Barcelone, puis à Madrid, et maintenant ici à Rome… Ça avance.

« Tous les matchs sont de plus en plus difficiles et imprévisibles pour moi, surtout sur la terre battue, a poursuivi Nadal. J’accepte cette réalité. J’accepte le défi. Je suis excité par mon potentiel, à condition que je continue de travailler de la bonne manière et que mon corps me le permette. »

Nadal espère être compétitif une dernière fois à Roland-Garros, où il a décroché 14 titres du Grand Chelem. Rome sera le dernier tournoi préparatoire d’envergure avant le début du tournoi majeur, le 26 mai.

« Tout d’abord, je veux jouer à Rome. C’est ici que je suis aujourd’hui. Je ne pense pas à demain », a résumé l’Espagnol, qui était accompagné cette semaine de son fils d’un an lors de ses séances d’entraînement au’Foro Italico’cette semaine.

Nadal disputera son premier match à Rome jeudi, contre le Belge Zizou Bergs, qui pointe au 108e rang mondial.

Le favori Novak Djokovic, qui sera également à Rome après avoir pris une pause d’un mois, est dans l’autre portion du tableau principal. Cependant, la deuxième tête de série, Jannik Sinner, et le troisième joueur mondial, Carlos Alcaraz, brilleront par leur absence en raison de blessures.

Nadal a gagné l’Omnium de Rome à 10 reprises et il a indiqué que ses deux premiers titres dans la capitale italienne ont été ses plus mémorables : une victoire en cinq manches contre Guillermo Coria et Roger Federer en 2005 et 2006, respectivement — à l’époque où les matchs masculins étaient au meilleur des cinq manches, c’est-à-dire avant 2007.