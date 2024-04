Rafael Nadal, Iga Swiatek et Jannik Sinner poursuivent leur route à Madrid

(Madrid) L’Espagnol Rafael Nadal n’a pas joué son dernier match devant ses compatriotes.

Associated Press

Le détenteur de 22 titres en Grand Chelem a vaincu l’Australien Alex de Minaur (11e) 7-6 (6) et 6-3 en deuxième ronde de l’Omnium de tennis de Madrid, samedi.

Parmi les spectateurs, le roi d’Espagne Felipe VI et Zinedine Zidane étaient notamment présents pour acclamer Nadal (512e), qui dispute très probablement son dernier tournoi en Espagne.

L’athlète de 37 ans ne disputait qu’un quatrième match depuis sa dernière blessure. Accablé par les blessures au fil des années, il a récemment affirmé qu’il s’agissait probablement de sa dernière saison au sein de l’ATP.

De Minaur a battu Nadal 7-5 et 6-1 seulement 11 jours plus tôt, à Barcelone, où l’Espagnol effectuait un retour après une absence de plus de trois mois. À Madrid, il a bien mieux paru.

« J’ai vécu des mois très difficiles au cours desquels je ne voyais aucune raison de continuer, mais je rêvais de vivre ces émotions comme celles-ci encore une fois, et encore plus à domicile, a dit Nadal. C’était incroyable. »

L’objectif ultime de Nadal est d’être compétitif une dernière fois aux Internationaux de France, où il a triomphé 14 fois. Le tournoi aura lieu le mois prochain.

La Polonaise Iga Swiatek et l’Italien Jannik Sinner, respectivement classés au premier rang de la WTA et au deuxième de l’ATP, ont par ailleurs aisément poursuivi leur route à Madrid.

PHOTO ANA BELTRAN, REUTERS Iga Swiatek a porté sa fiche à 26-4 cette saison.

Sinner a vaincu Lorenzo Sonego (52e) 6-0 et 6-3 en deuxième ronde, signant une cinquième victoire en autant de matchs contre son compatriote dans l’ATP.

Le champion en titre des Internationaux d’Australie a profité d’un laissez-passer en première ronde.

« Je connais bien Lorenzo, a raconté Sinner. Nous avons une belle amitié à l’extérieur du terrain, nous avons joué ensemble à la Coupe Davis, nous nous sommes entraînés ensemble. Il n’était pas à son mieux. Je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison. »

Sinner affrontera l’Australien Jordan Thompson (33e) ou le Russe Pavel Kotov (72e) au troisième tour. Il est en quête d’un quatrième titre cette saison après les Internationaux d’Australie et les tournois de Rotterdam et de Miami.

Seulement un de ses 13 titres en carrière a été obtenu sur terre battue. C’était en Croatie, en 2022.

Le qualifié brésilien Thiago Monteiro (118e) a surpris le Grec Stefanos Tsitsipas (septième) 6-4 et 6-4 en deuxième ronde. Tsitsipas montrait jusque-là un dossier de 10-1 sur terre battue cette saison.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Stefanos Tsitsipas

« J’avais un très bon adversaire de l’autre côté du filet, a lancé Tsitsipas. Il a effectué d’excellentes frappes et m’a puni chaque fois que je faisais des coups trop courts. »

L’Américain Sebastian Korda (26e) et le Tchèque Jiri Lehecka (31e) ont également remporté leurs matchs respectifs.

Swiatek a pour sa part disposé de la Roumaine Sorana Cirstea (30e) 6-1 et 6-1 pour accéder aux huitièmes de finale.

Swiatek, qui a perdu en finale l’année dernière face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (deuxième), a porté sa fiche à 26-4 cette saison.

Elle affrontera l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (55e), lundi, pour une place en quarts de finale. Sorribes Tormo a vaincu la Biélorusse Victoria Azarenka (26e) 7-6 (0) et 6-3.

Swiatek tentera le mois prochain de remporter un troisième titre de suite aux Internationaux de France. Elle a triomphé trois fois au tournoi de Roland-Garros.

L’Omnium de Madrid est le seul tournoi européen disputé sur terre battue de niveau 500 ou plus qui manque au palmarès de la Polonaise.

La Grecque Maria Sakkari (sixième) a également poursuivi sa route en faisant plier l’échine à l’Américaine Sloane Stephens (33e) 6-1 et 6-3.