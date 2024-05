PHOTO GREGORIO BORGIA, ASSOCIATED PRESS

(Rome) Le N.1 mondial Novak Djokovic a prévenu mercredi qu’il abordait le Masters 1000 de Rome pour « être au pic de (sa) forme à Roland-Garros ».

Agence France-Presse

« Je suis sur la bonne voie pour être au pic de ma forme à Roland-Garros », a-t-il déclaré en conférence de presse alors qu’il entrera en lice vendredi contre le Français Corentin Moutet (83e) ou le Russe Roman Safiullin (39e).

« J’ai fait un bon bloc d’entraînement (après Monte-Carlo), j’espère mieux jouer ici qu’à Monte-Carlo, le but est d’aller le plus loin possible », a poursuivi le Serbe qui a fait l’impasse sur le Masters 1000 de Madrid pour retourner s’entraîner à Belgrade.

« Je suis content du déroulement des quatorze derniers jours dans la perspective de l’enchaînement Roland-Garros, Wimbledon et Jeux olympiques, un bloc important pour moi […] Mais s’entraîner avec des partenaires n’est pas la même chose que jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Il faut retrouver le rythme et l’intensité de la compétition », a-t-il souligné.

S’il est toujours N.1 mondial, « Djoko », 36 ans, est loin de ses standards habituels lors de cette première partie de l’année.

Il n’a pas encore remporté de titre et n’a disputé que quatre tournois, avec pour meilleurs résultats des demi-finales aux Internationaux d’Australie et à Monte-Carlo où il a été battu respectivement par l’Italien Jannik Sinner et le Norvégien Casper Ruud.