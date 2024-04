(Madrid) Rafael Nadal n’a pas eu besoin de beaucoup d’efforts pour signer une victoire 6-1, 6-0 contre le jeune Américain Darwin Blanch en première ronde de l’Omnium de tennis de Madrid jeudi.

Tales Azzoni Associated Press

Nadal a paru en bonne forme dans ce qui n’était que son troisième match depuis son retour de blessure. Il avait effectué sa rentrée à Barcelone la semaine dernière, s’inclinant au deuxième tour face à Alex De Minaur, que Nadal affrontera de nouveau en deuxième ronde à Madrid samedi.

« J’espère pouvoir donner le meilleur de moi-même et être compétitif contre De Minaur », a déclaré Nadal.

« Chaque fois que j’ai la chance d’être sur le court dans ce stade extraordinaire avec un public qui me soutient inconditionnellement, cela signifie beaucoup pour moi. J’essaie de profiter de chaque instant. Demain, il y aura encore un jour d’entraînement ici et après-demain, je serai à nouveau sur le court. Je me sens très bien. »

Âgé de 37 ans, Nadal a pris le contrôle dès le début du match contre son rival âgé de seulement 16 ans –– un invité des organisateurs — et a bouclé le duel en un peu plus d’une heure sur le court central de la Caja Magica, dans la capitale espagnole.

Il s’agit de l’écart d’âge le plus important (21 ans et 117 jours) entre deux adversaires dans un tournoi ATP 1000.

Blanch, qui disputait seulement son deuxième match sur le circuit de l’ATP, a commis 27 fautes directes. Nadal n’a jamais eu à faire face à une balle de bris.

« Je pense qu’aujourd’hui j’ai joué contre un adversaire qui a un grand avenir », a déclaré Nadal.

« Mais aujourd’hui, il y a encore eu des erreurs. J’ai seulement essayé d’être là, d’être solide tout le temps sans prendre beaucoup de risques. Cela a bien fonctionné. Je suis heureux d’être passé et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Nadal était arrivé à Madrid en disant qu’il n’était pas en pleine forme et qu’il n’allait jouer que parce que le tournoi sur terre battue se déroulait chez lui.

Mercredi, le quintuple champion de Madrid a déclaré que, dans son état actuel, il ne jouerait pas s’il s’agissait des Internationaux de France, un tournoi qu’il a remporté 14 fois, un record.

L’Espagnol tente de se remettre en forme pour le tournoi de Paris, qui sera probablement sa dernière participation à Roland-Garros. Les Internationaux de France débutent le mois prochain.

Vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, Nadal s’est fait opérer à une hanche l’été dernier et a déclaré que 2024 serait probablement sa dernière année sur le circuit.