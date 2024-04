(Madrid) Le Canadien Denis Shapovalov s’est incliné 6-4, 7-5 face à l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série, dimanche à l’Omnium de tennis de Madrid, en Espagne.

La Presse Canadienne

Zverev a cogné 10 as dans le match et n’a commis qu’une double faute, alors que Shapovalov a enregistré cinq as et autant de doubles fautes.

Le Canadien a offert 14 balles de bris à son adversaire, dont neuf dans la deuxième manche.

En deuxième manche, Shapovalov a vu l’Allemand briser son service dès le premier jeu, avant de faire le même coup en fin de match pour faire 6-5. Zverev a ensuite confirmé sa victoire à sa deuxième balle de match.

Shapovalov ne s’est donné que deux balles de bris dans le duel, profitant d’une des deux.

Les deux athlètes ont frappé plusieurs coups gagnants dans un match qui s’est terminé après une heure 45 minutes de jeu. Zverev a placé 31 coups gagnants, alors que Shapovalov en a réussi 25.

Le gaucher a toutefois fait beaucoup plus de fautes directes que la quatrième tête de série, soit 18 contre 7.

Quant au Montréalais Félix Auger-Aliassime, il doit jouer son match de troisième ronde lundi contre le Tchèque Jakub Mensik, dans un duel à première vue intrigant.

Âgé de 18 ans, Mensik a causé une vive surprise, samedi, en prenant la mesure du Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-7 (4), 6-3.