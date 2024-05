(Rome) À 15 jours du début de ce qui serait sa dernière participation aux Internationaux de France, Rafael Nadal est tellement peu satisfait de son niveau de jeu qu’il est toujours incertain de vouloir aller à Roland-Garros.

Andrew Dampf Associated Press

Se remettant d’une opération à une hanche et en vertu de ses vieilles jambes, l’Espagnol âgé de 37 ans n’a pas réussi à renverser Hubert Hurkacz, 9e au monde, qui s’est imposé 6-1, 6-3 en troisième ronde du tournoi de Rome, samedi.

Le premier match de Nadal contre un membre du top 10 en un an et demi n’aurait pas pu être plus décevant.

« C’est une dure journée pour moi parce que je croyais être plus prêt que je l’étais, a dit Nadal. J’étais trop imprévisible. Je n’ai pas assez joué au cours des deux dernières années. Il y a trop de doutes dans mon jeu. »

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Hubert Hurkacz

C’était la première fois en 21 ans que Nadal gagnait seulement quatre jeux dans un match sur terre battue. La dernière fois remontait à 2003 à Hambourg, contre Gaston Gaudio, quand il était âgé de seulement 16 ans.

Nadal devra maintenant retourner sur les terrains d’entraînement dans l’espoir d’être compétitif pour une dernière fois aux Internationaux de France, là où il a triomphé 14 fois. Ce tournoi se mettra en marche le 26 mai.

Il a dit avoir deux options pour Paris.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal salue la foule alors qu’il quitte le court.

« L’une est de dire que je ne suis pas prêt, que je ne joue pas suffisamment bien, a affirmé Nadal. L’autre est d’accepter ce que je suis aujourd’hui et de travailler pour que ce soit différent dans deux semaines.

La décision n’est pas claire dans mon esprit. Mais si je dois dire ce que je ressens, si mon esprit penche plus d’un côté que de l’autre, je dois dire que je veux aller à Roland-Garros et tenter mon possible. Physiquement, il y a des défis, mais probablement pas suffisants pour que je ne participe pas au tournoi le plus important de ma carrière. Rafael Nadal

Nadal, détenteur de 22 titres du Grand Chelem, tente toujours de retrouver la forme après avoir raté la majorité de la saison 2023 pour être opéré à la hanche. Il a d’ailleurs parfois manqué de vitesse et de finesse, samedi.

Deux fois en première manche, Nadal a raté des amortis, offrant des bris de service à Hurkacz.

Puis tôt en deuxième manche, Nadal a manqué de punch sur une volée du revers, permettant à Hurkacz de répliquer avec un coup droit le long de la ligne, qui a touché au haut du filet avant de tomber du bon côté pour un autre bris.

Lors du changement de côté, Nadal s’est plié en deux, laissant couler la sueur, cherchant des solutions qu’il n’a jamais trouvées.

Nadal a indiqué qu’il en est à sa dernière saison sur le circuit et les partisans ont bien tenté de lui donner l’énergie nécessaire pour gagner un 11e titre à Rome.

Après la partie, Nadal a refusé de participer à une célébration de sa carrière préparée par les organisateurs du tournoi.

Nadal n’avait pas affronté un membre du top 10 depuis sa victoire contre Casper Ruud, alors 4e au monde, durant les Finales de l’ATP en 2022.

De son côté, le favori Novak Djokovic a affirmé être « correct » après avoir été atteint accidentellement à la tête par une bouteille d’eau pendant qu’il signait des autographes après sa victoire en première ronde, vendredi.

Le Serbe s’est amusé en se présentant à l’entraînement en portant un casque de vélo, samedi.

Les deuxième et troisième têtes de série Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont déclaré forfait en raison de blessures.

Chez les dames, la favorite Iga Swiatek a vaincu Yulia Putintseva 6-3, 6-4 pour gagner un huitième match d’affilée.

Swiatek accusait un retard de 4-1 en deuxième manche, mais elle a remporté cinq jeux d’affilée après avoir sauvé quatre balles de bris pour revenir à 2-4.

« J’avais besoin de retrouver ma concentration, a dit Swiatek. Je savais que je pouvais jouer du bon tennis parce que je l’avais fait en première manche. Je voulais donc retrouver ces bonnes sensations et vraiment travailler chaque point. Elle changeait bien le rythme. Ce n’est pas facile de jouer contre elle. »

Championne à Madrid la semaine dernière, Swiatek tente de devenir la première femme à enchaîner avec une victoire à Rome depuis Serena Williams en 2013. La Polonaise a déjà deux triomphes à Rome à son palmarès.

Dans les autres matchs, Paula Badoa a défait Diana Shnaider 5-7, 6-4, 6-4 pour accéder au quatrième tour d’un évènement WTA 1000 pour une première fois depuis sa participation aux quarts de finale à Rome l’an dernier.

Hurkacz affrontera au prochain tour Tomas Etcheverry, no 25, qui a éliminé Thiago Seyboth Wild 6-3, 7-5.

Nicolas Jarry, no 21, a sauvé sept balles de manche lors du deuxième set et a défait l’Italien Matteo Arnaldi 6-2, 7-6 (6). Le Serbe issu des qualifications Hamad Medjedovic a battu Alejandro Davidovich Fokina, no 30, 7-6 (4), 6-4.