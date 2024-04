(Madrid) Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’a eu aucune difficulté à éliminer le Français Adrian Mannarino, samedi, l’emportant 6-0 et 6-4 en deuxième ronde de l’Omnium de tennis de Madrid.

La Presse Canadienne

Dominant au service, Auger-Aliassime (35e) a remporté 88 % des échanges lorsque sa première balle était en jeu et n’a fait face à aucune balle de bris.

Auger-Aliassime (35e) avait eu le dessus 4-6, 6-1 et 6-4 contre le Japonais Yoshihito Nishioka (78e) en première ronde. Au troisième tour, il a rendez-vous avec le Tchèque Jakub Mensik (74e), qui a vaincu le Bulgare Grigor Dimitrov (10e) 6-2, 6-7 (4) et 6-3.

« FAA » a brisé d’entrée de jeu son adversaire de 35 ans, dont la terre battue n’est pas la surface de prédilection. Le Québécois a gardé la pression et a remporté la première manche en 24 minutes.

Mannarino (20e) n’a remporté que sept des 32 points lors du premier set.

Le Français s’est quelque peu ressaisi en deuxième manche et a remporté ses deux premiers jeux avec les balles en main. Auger-Aliassime a toutefois réussi un quatrième bris pour porter la marque à 3-2.

Mannarino n’a jamais été en mesure de venir de l’arrière et le match s’est terminé en 71 minutes. Il avait remporté le premier affrontement entre les deux hommes sur le circuit de l’ATP à Cincinnati, l’année dernière.

Fernandez éliminée

Plus tôt, la Québécoise Leylah Fernandez (35e) a été brisée en fin de troisième manche et la Tunisienne Ons Jabeur (neuvième) en a profité pour remporter un long duel de troisième tour 7-5, 2-6 et 6-4.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Leylah Fernandez

Hormis la deuxième manche, Fernandez a connu des difficultés au service. Elle a offert 18 balles de bris à Jabeur, commettant notamment six doubles fautes.

Les deux joueuses ont gagné exactement 106 points dans ce match âprement disputé qui a duré 2 heures 26 minutes.

Jabeur avait remporté les deux duels précédents entre les deux femmes sur le circuit de la WTA, en 2020 et 2021. Elle jouera maintenant contre la Lettonne Jelena Ostapenko (10e), qui a gagné 6-3 et 6-3 face à l’Argentine Maria Lourdes Carle (82e) en huitièmes de finale.

Fernandez a amorcé le match en force en remportant son premier jeu en quatre échanges, puis en brisant le premier service de son adversaire. Jabeur, qui a remporté ce tournoi en 2022, a toutefois elle-même réussi un bris quelques jeux plus tard pour revenir à service égal.

À 3-2, Fernandez s’est donné deux autres balles de bris sans être en mesure d’en profiter. Le scénario s’est répété au neuvième jeu, mais avec les rôles inversés. Fernandez a finalement flanché lors de son dernier jeu au service, permettant à Jabeur de servir pour la manche.

Fernandez a été beaucoup plus efficace au service lors du deuxième set, n’offrant aucune opportunité de briser à Jabeur, de huit ans son aînée. Elle a remporté les quatre derniers jeux de la manche, forçant la tenue d’un set décisif avec sa troisième balle de manche.

En troisième, les deux joueuses se sont échangé deux bris avant que Fernandez ne cède une troisième fois.

L’Ontarien Denis Shapovalov (132e) est également en lice et a rendez-vous avec l’Allemand Alexander Zverev (cinquième), dimanche.