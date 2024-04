Félix Auger-Alisssime et Leylah Annie Fernandez poursuivent leur route

(Madrid) Les Québécois ont réussi leur entrée en scène à l’Omnium de tennis de Madrid, jeudi.

La Presse Canadienne

Félix Auger-Aliassime est venu de l’arrière pour disposer Yoshihito Nishioka 4-6, 6-1 et 6-4 au premier tour, tandis que sa compatriote Leylah Annie Fernandez a obtenu son billet pour le troisième tour quelques heures plus tard.

Le Québécois âgé de 23 ans a scellé l’issue de la rencontre au bout de deux heures et 19 minutes de jeu sur la terre battue madrilène du stade Manolo Santana. Auger-Aliassime, 35e joueur mondial, présente maintenant une fiche en carrière de 3-2 contre le Japonais, 78e raquette mondiale.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leylah Annie Fernandez a obtenu son billet pour le troisième tour

Auger-Aliassime affrontera au prochain tour le Français Adrian Mannarino, 19e tête de série du tournoi. Mannarino a remporté le seul duel précédent entre eux, au deuxième tour du Masters de Cincinnati en 2023.

Auger-Aliassime a démontré sa supériorité en termes de puissance contre Nishioka, dominant son adversaire 11-2 au chapitre des as. Il a également été beaucoup plus efficace que le Japonais avec sa première balle de service, s’adjugeant 81 % des points dans cette phase de jeu.

Le représentant de l’unifolié a aussi été légèrement plus opportuniste que Nishioka dans les moments importants ; il a converti trois de ses 10 balles de bris. Pour sa part, le Japonais âgé de 28 ans a converti sa seule balle de bris de la rencontre.

De plus, Auger-Aliassime a claqué 32 coups gagnants, contre 15 pour son rival, et Nishioka a commis cinq fautes directes de plus que le Canadien (23-18).

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 32e tête de série, a signé une victoire expéditive de 7-5, 6-3 contre la Russe Anastasia Potapova en fin de programme. Elle affrontera au troisième tour la huitième tête de série, la Tunisienne Ons Jabeur, qui a pris la mesure de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova 6-4, 5-7 et 6-3.

Jabeur, triple finaliste en tournois du Grand Chelem, présente une fiche de 2-0 en carrière contre Fernandez. Elle a disposé de la Québécoise âgée de 21 ans au deuxième tour du tournoi sur gazon de Birmingham, en Angleterre, en 2021, et au premier tour de l’Omnium de Cincinnati, en 2020.