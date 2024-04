(Madrid) Le Canadien Denis Shapovalov est passé au deuxième tour de l’Omnium de Madrid grâce à une victoire de 6-4, 3-6, 6-3 contre l’Argentin Facundo Diaz Acosta, mercredi.

La Presse Canadienne

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a surmonté des problèmes de précision au service pour gagner ce duel en une heure et 54 minutes.

Shapovalov n’a placé que 56 % de ses premiers services en jeu et il a commis six doubles fautes. Il a cependant réussi sept as et sauvé cinq des sept balles de bris auxquelles il a fait face.

Le gaucher a brisé Diaz Acosta lors de trois occasions sur six, dont un bris important pour prendre les devants 4-2 en troisième manche.

Shapovalov, qui est maintenant classé 132e au monde, a éprouvé des difficultés cette saison. Sa plus récente victoire lui a permis d’améliorer sa fiche à 5-10, bien que quatre de ses victoires sont survenues lors d’un tournoi Masters.

Le Canadien croisera maintenant le fer avec un autre Argentin, Tomas Martin Etcheverry, lors du deuxième tour.

L’Allemand Daniel Altmaier, le Croate Borna Coric, le Japonais Taro Daniel, le Néerlandais Botic van de Zandschulp et le Britannique Jack Draper, entre autres, ont aussi gagné leur match de premier tour, mercredi.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Naomi Osaka

Du côté féminin, l’ancienne no 1 mondiale Naomi Osaka a signé sa première victoire en deux ans sur la terre battue, après avoir pris la mesure de Greet Minnen 6-4, 6-1 au premier tour à Madrid.

Osaka a décoché huit as et fut confrontée à une seule balle de bris, en route vers sa première victoire sur la terre battue depuis qu’elle a disposé d’Anastasia Potapova au premier tour de l’Omnium de Madrid en 2022.

« J’ai mon propre style de jeu, et je veux y demeurer fidèle, bien que je doive m’adapter à la surface de jeu ici, a dit Osaka, qui a effectué son retour au jeu après un congé de maternité en janvier. Mon jeu progresse, mais je regarde beaucoup plus de matchs sur la terre battue, et j’essaie de faire mes devoirs du mieux possible. »

Par ailleurs, l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro est venue de l’arrière pour surprendre sa compatriote Paula Badosa 2-6, 6-3 et 6-3. Elle a ainsi signé sa première victoire dans le tableau principal d’un tournoi WTA 1000 et porté sa fiche en 2024 à 30-7.

« Mon niveau de jeu est là, mais je dois rebâtir mon mental, a admis Badosa, une ancienne no 2 mondiale. Je suis déçue chaque semaine. J’ai déjà trôné au sommet, et c’est difficile d’accepter mon classement présentement. »

L’Américaine Sloane Stephens a vaincu Martina Trevisan 6-3, 5-7 et 6-4, tandis que sa compatriote Bernarda Pera a plié l’échine 7-5, 6-2 devant Sara Sorribes Tormo.

Maria Lourdes Carle a obtenu sa première victoire sur le circuit WTA 1000 après avoir pris la mesure de la championne des Internationaux des États-Unis en 2021, Emma Raducanu, 6-2, 6-2.