Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas atteignent les demi-finales

(Barcelone) Le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas ont gagné leur match respectif pour accéder aux demi-finales de l’Omnium de tennis de Barcelone, vendredi, et pourraient s’affronter lors d’une deuxième finale de suite.

Associated Press

Ruud (sixième) a vaincu l’Italien Matteo Arnaldi (40e) 6-4 et 6-3 pour signer une 27e victoire sur le circuit de l’ATP jusqu’ici cette saison, plus que tout autre joueur. Il en compte deux de plus que l’Italien Jannik Sinner.

Tsitsipas (septième) a pour sa part sauvé deux balles de match avant de venir à bout de l’Argentin Facundo Diaz Acosta (53e) 4-6, 6-3 et 7-6 (8).

Tsitsipas a connu des ennuis avec son service et a commis sept doubles fautes. L’une d’entre elles lui a valu un bris alors qu’il servait pour le match à 5-4 en troisième manche. Il a ensuite résisté à deux balles de match, chaque fois avec les balles en main.

« J’ai l’impression qu’avoir autant de matchs à mon actif et d’avoir affronté des situations comme celle-ci auparavant m’aide, c’est sûr, a déclaré Tsitsipas. Je savais que tout était possible à tout moment. »

PHOTO JOSEP LAGO, AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

Tsitsipas a aisément vaincu Ruud en finale à Monte-Carlo, la semaine dernière, pour décrocher son troisième titre.

Ruud tentera d’obtenir son billet pour une quatrième finale cette année après celles perdues à Los Cabos, Acapulco et Monte-Carlo.

Pour y parvenir, il devra l’emporter contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (30e), qui a défait le Britannique Cameron Norrie (31e) 7-6 (4) et 7-6 (1).

Ruud a eu le dessus sur Martin Etcheverry lors de leur seul autre duel jusqu’ici, survenu l’année dernière à Pékin.

« Ce sera un autre match difficile », a dit Ruud.

Dans le cas de Tsitsipas, son prochain adversaire sera le Serbe Dusan Lajovic (59e), qui a battu le Français Arthur Fils (36e) 6-4, 3-6, 6-2.

Carlos Alcaraz, première raquette mondiale, a déclaré forfait avant le début de la compétition et Andrey Rublev (deuxième) a perdu en deuxième ronde.