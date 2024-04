Auger-Aliassime et Nadal passent en huitièmes de finale

(Madrid) Félix Auger-Aliassime a accédé aux huitièmes de finale de l’Omnium de tennis de Madrid, lundi, après avoir profité de l’abandon du Tchèque Jakub Mensik alors qu’il menait 6-1, 1-0.

Associated Press

Mensik a hissé le drapeau blanc après 35 minutes de jeu, après avoir été brisé dès le premier jeu de la deuxième manche.

Il s’agissait du premier match en carrière entre le Québécois âgé de 23 ans et Mensik, qui est âgé de 18 ans. Auger-Aliassime aura rendez-vous au prochain tour sur la terre battue madrilène avec le Norvégien Casper Ruud (no 5), qui a évincé le Britannique Cameron Norris (no 29) 6-2, 6-4.

Le Québécois a remporté 92 % des points avec sa première balle de service, et il n’a pas été confronté à la moindre balle de bris avant l’abandon de son adversaire. Il a converti ses trois balles de bris.

Auger-Aliassime, qui pointe au 35e échelon mondial, a atteint le quatrième tour d’un tournoi de la série Masters 1000 pour la première fois depuis Indian Wells en 2023.

Mensik connaissait une bonne saison jusqu’ici. Il a surpris la neuvième tête de série Grigor Dimitrov samedi, et il a défait l’ex-no 1 mondial Andy Murray ainsi que l’actuel no 8 mondial, Andrey Rublev, en route vers la finale du tournoi de Doha plus tôt cette année.

Toutefois, après avoir atteint sa première finale sur le circuit de l’ATP, il s’est retiré du tournoi suivant, à Dubai, au deuxième tour en raison d’une blessure au coude droit. Il a admis que la blessure s’était aggravée à Indian Wells, où il a baissé pavillon au deuxième tour.

Mensik a enrubanné son bras droit entre les deux manches lundi.

Ruud présente une fiche de 3-1 en carrière contre le représentant de l’unifolié. Les deux tennismen ne se sont pas affrontés depuis les Finales de l’ATP en 2022, lorsque Ruud avait triomphé 7-6 (4), 6-4 en phase préliminaire.

Le corps de Nadal tient bon

Plus tard dans la journée, le corps de Rafael Nadal a résisté à son test le plus relevé jusqu’ici à Madrid, en route vers une difficile victoire de 6-1, 6-7 (5) et 6-3 au bout de trois heures de jeu contre la 91e raquette mondiale Pedro Cachin.

PHOTO ANA BELTRAN, REUTERS Rafael Nadal

Nadal n’a démontré aucun signe de faiblesse pendant ce duel qui lui a permis d’accéder aux huitièmes de finale du tournoi sur terre battue qu’il a remporté en cinq occasions au fil de sa prestigieuse carrière. Il affrontera au prochain tour la 31e raquette mondiale, le Tchèque Jiri Lehecka.

« J’ai pris beaucoup de risques en troisième manche, et c’est difficile à faire après une absence de plusieurs mois, a noté Nadal. Ça faisait longtemps que je n’avais pas disputé un match aussi relevé. Nous verrons comment je réagirai demain (mardi). Mais je suis déjà très satisfait d’avoir gagné trois matchs consécutifs. »

Le vétéran âgé de 37 ans tente de se remettre en forme en prévision des Internationaux de France, le mois prochain. Depuis qu’il s’est absenté du circuit lors de sa dernière blessure, il a disputé deux matchs à Barcelone et semblait être plutôt pessimiste quant à sa condition physique à l’aube du tournoi à Madrid. Mais il a gagné trois duels de suite sur la terre battue madrilène.

Nadal semblait plutôt à l’aise face à Cachin. L’Argentin s’est bien battu, surtout à la deuxième manche, mais il a été victime de deux bris alors qu’il servait pour la manche. Cachin a éventuellement scellé l’issue de la manche au bris d’égalité.

Nadal a paru un peu plus crispé en troisième manche, et surtout un peu plus épuisé. Il a manqué de constance dans ses coups, mais a tout de même pu enregistrer trois bris pour s’adjuger la victoire – au grand plaisir des spectateurs présents à la Caja Magica.

Par ailleurs, Daniil Medvedev est venu de l’arrière pour éliminer l’Américain Sebastian Korda 5-7, 7-6 (4) et 6-3. Le Russe, troisième tête de série du tournoi, est passé à deux points de subir la défaite.

Iga Swiatek poursuit sa route

PHOTO OSCAR DEL POZO, AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Chez les dames, Iga Swiatek peut toujours rêver d’un premier titre en carrière à l’Omnium de tennis de Madrid, après avoir disposé facilement de Sara Sorribes Tormo 6-1, 6-0.

La Polonaise, qui est la favorite du tournoi, a gagné ses 12 derniers jeux du match et n’a concédé que cinq points en deuxième manche. Swiatek a du même coup accédé aux quarts de finale du seul tournoi européen sur terre battue qui lui échappe toujours.

Sorribes Tormo, 27e joueuse mondiale, était la seule joueuse espagnole toujours en lice à Madrid.

Swiatek, qui a perdu contre Aryna Sabalenka en finale à Madrid l’an dernier, croisera le fer au prochain tour avec la 11e tête de série Beatriz Haddad Maia, qui a surpris la cinquième tête de série Maria Sakkari 6-4, 6-4.

PHOTO OSCAR DEL POZO, AGENCE FRANCE-PRESSE Ons Jabeur

Pour sa part, la huitième tête de série Ons Jabeur a pris la mesure de la Lettonne Jelena Ostapenko 6-0, 6-4, tandis que Mirra Andreeva a souligné son 17e anniversaire de naissance en signant une victoire de 7-6 (2), 6-4 contre la 12e tête de série Jasmine Paolini. L’adolescente russe a effacé un déficit de 2-5 en première manche et obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale, soit un tour de plus que lors de son dernier passage à Madrid l’an dernier.

Andreeva croisera le fer avec Sabalenka ou la 13e tête de série Danielle Collins.

Avec Tales Azzoni, de l’Associated Press