Djokovic, Zverev et Dimitrov accèdent au prochain tour, Ruud éliminé

Le favori Novak Djokovic faisait son entrée en scène vendredi à l’Omnium de tennis de Rome et il a signé une victoire de 6-3, 6-1 contre le Français Corentin Moutet.

La Presse Canadienne

Le Serbe, premier au monde, a réalisé le seul as de l’affrontement, alors qu’aucune double faute n’a été commise.

Djokovic a inscrit une séquence de 10 points gagnés de suite dans le duel. Il a converti six balles de bris sur neuf.

Également dans un match de deuxième tour, Alexander Zverev a aisément battu Aleksandar Vukic 6-0, 6-4.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Grigor Dimitrov

La huitième tête de série Grigor Dimitrov a quant à lui vaincu Yoshihito Nishioka 7-5, 6-4, et a aussi accédé au troisième tour.

Troisième tête de série du tournoi et cinquième joueur mondial, Zverev a décroché la première manche en seulement 32 minutes. L’Allemand a réussi huit as et obtenu 65 % de réussite en premières balles.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Alexander Zverev

Zverev n’a fait face qu’à deux balles de bris dans le match. Il a brisé Vukic six fois.

Dimitrov a battu Nishioka en une heure 37 minutes. Malgré seulement 47 % de premiers services réussis, il a dominé avec 11 as contre trois.

Le Bulgare n’a offert aucune balle de bris à son adversaire. Les 32 coups gagnants de Dimitrov ont aussi dominé les sept frappes gagnantes du Japonais.

Les Américains Ben Shelton et Sebastian Korda ont obtenu leur billet pour le tour suivant. Shelton a gagné 4-6, 6-3, 6-4 contre Pavel Kotov et Korda a défait le favori local Flavio Cobolli 7-6 (6), 4-6, 6-4.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Ben Shelton

L’Italien Lorenzo Musetti, 26e tête de série, était mené 7-5, 1-0 lorsqu’il s’est retiré de son duel contre le Français Térence Atmane.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Lorenzo Musetti

Autre favori local, Fabio Fognini a aussi vu son tournoi prendre fin avec une défaite de 6-3, 6-4 contre l’Américain et 11e tête de série, Taylor Fritz.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Casper Ruud

Le Norvégien Casper Ruud, cinquième tête de série, a bien commencé le match, mais s’est finalement incliné 0-6, 6-4, 6-4 contre Miomir Kecmanovic en fin de matinée. Ruud a commis cinq doubles fautes, dont quatre dans la deuxième manche.

Chez les femmes, la Tunisienne Ons Jabeur a été vaincue en trois manches de 7-5, 2-6, 6-4 par Sofia Kenin. L’Américaine a remporté le match en deux heures 19 minutes.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Ons Jabeur

La cinquième tête de série Maria Sakkari a rapidement défait Varvara Gracheva 6-2, 6-2, alors qu’Elina Svitolina a fait encore mieux avec une victoire de 6-0, 6-2 contre Sara Errani.

Victoria Azarenka, Caroline Garcia, Danielle Collins et Jelena Ostapenko ont aussi remporté leur match respectif.