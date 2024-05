(Paris) Rafael Nadal était de retour à Paris, lundi, pour s’entraîner dans le but de décider s’il allait participer ou non au tournoi majeur de Roland-Garros, qu’il a déjà gagné 14 fois.

Tom Nouvian Associated Press

L’Espagnol de 37 ans est arrivé avec son entraîneur, Carlos Moya. Une vidéo partagée par le tournoi a montré Nadal arriver en voiture.

L’entraînement était prévu pour 17 h (heure locale). C’était l’occasion pour Nadal de renouer avec la terre battue du court Philippe-Chatrier, en plus d’évaluer son état physique. L’Espagnol n’a pas joué de match à cet endroit en deux ans.

Le tournoi commence dimanche, mais la présence de Nadal pour la compétition n’est pas encore certaine.

Sa récente défaite au deuxième tour de l’Omnium de Rome, contre Hubert Hurkacz, a laissé Nadal incertain quant au fait qu’il se sente prêt pour Roland-Garros.

« Regardons ce qui se passe, comment je me sens mentalement demain, après-demain et dans une semaine, a déclaré Nadal la semaine dernière à Rome. Si je me sens prêt, je vais essayer d’y être et de me battre pour les choses pour lesquelles je me bats depuis 15 ans, [même] si maintenant, [ça] semble impossible. »

Lundi, Nadal n’avait pas encore indiqué s’il allait participer à Roland-Garros. Cette saison devrait être la dernière de l’Espagnol, donc il s’agirait d’une dernière participation au tournoi parisien.

Avec ses 14 titres à Roland-Garros, Nadal est le joueur de tennis ayant remporté le même tournoi majeur le plus de fois.

Il n’a pas participé au tournoi l’an dernier en raison d’une blessure à la hanche.