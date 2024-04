(Barcelone) Le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas s’affronteront lors d’une deuxième finale consécutive puisqu’ils ont tous les deux gagné en demi-finales, samedi, à l’Omnium de tennis de Barcelone.

Associated Press

Tsitsipas (septième) a vaincu Ruud (sixième) en finale du Masters de tennis de Monte-Carlo, la semaine dernière.

Samedi, Ruud a défait l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (30e) 7-6 (6) et 6-4, tandis que Tsitsipas a éliminé le Serbe Dusan Lajovic (59e) en vertu d’une victoire 5-7, 6-4 et 6-2.

PHOTO JOAN MONFORT, ASSOCIATED PRESS Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas a ainsi porté sa fiche à 10-0 sur terre battue cette saison et sera en quête d’un 12e titre en carrière. Il a remporté deux de ses quatre duels contre Ruud, incluant un gain de 6-1 et 6-4 en finale à Monaco, dimanche dernier.

« Je suis sûr qu’après avoir affronté quelqu’un quelques jours plus tôt, ils vont avoir un nouveau plan, a lancé Tsitsipas à propos de l’affrontement à venir. Ces matchs consécutifs sont délicats à jouer. Je vais commencer par bien récupérer et me préparer pour demain. »

Tsitsipas en sera à une quatrième finale à Barcelone. Il a perdu en 2018, 2021 et 2023.

Ruud a eu besoin d’effacer une balle de manche au premier set contre Martin Etcheverry pour signer une 28e victoire cette année, un sommet au sein du circuit de l’ATP.

« Il aurait pu facilement remporter la première ronde, a dit Ruud. J’ai eu quelques balles de manche et il en a eu une. Je suis très heureux avec le niveau. C’était un match de grande qualité, le plus haut niveau de jeu que j’ai joué à Barcelone. »

Ruud compte 10 titres en carrière — dont neuf sur terre battue —, mais a perdu les trois dernières finales auxquelles il a pris part.

L’Espagnol Carlos Alcaraz, première raquette mondiale, a déclaré forfait avant le début de la compétition et le Russe Andrey Rublev (deuxième) a perdu en deuxième ronde.

L’Espagnol Rafael Nadal, 12 fois champion de ce tournoi, a aussi été éliminé au deuxième tour. Il n’avait pas joué depuis le mois de janvier.