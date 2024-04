(Montréal) Le Canada a bénéficié d’un laissez-passer pour les quarts de finale de la Coupe Billie Jean King, où il affrontera le pays vainqueur du duel entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne, a-t-on appris lors du tirage officiel pour les finales de la compétition par équipes de tennis féminin qui a été effectué lundi à Londres, en Grande-Bretagne.

La Presse Canadienne

L’unifolié, champion en titre de la Coupe Billie Jean King, fait partie des quatre premières têtes de série qui bénéficieront d’une exemption au premier tour et accéderont directement aux quarts de finale. L’Italie (no 2), la République tchèque (no 3) et l’Australie (no 4) sont les autres têtes de série, derrière le Canada.

« Même si nous sommes les championnes en titre, nous voulons continuer d’écrire des pages de l’histoire et soulever de nouveau le prestigieux trophée, a déclaré la capitaine de l’équipe canadienne Heidi El Tabakh par voie de communiqué. Je nourris de très grands espoirs pour notre équipe, mais nous devrons nous surpasser face aux nombreux pays talentueux qui participent à ce prestigieux tournoi. »

Les Finales auront lieu au stade La Cartuja de Séville, en Espagne, du 12 au 20 novembre, soit une semaine plus tard que les années précédentes.

La semaine dernière, la Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé que le changement de dates était dû au prolongement du calendrier de la WTA. Outre le nouvel horaire des Finales, l’ITF a également annoncé un changement de format. En effet, le tournoi à la ronde est remplacé par un tableau à élimination directe.

Les quatre rencontres du premier tour entre les huit pays négligés se dérouleront du 12 au 14 novembre. Les équipes gagnantes de ces affrontements se joindront aux quatre têtes de série, dont fait partie le Canada, pour les quarts de finale, qui auront lieu du 15 au 17 septembre.

Les demi-finales seront disputées les 18 et 19 novembre, tandis que la rencontre de championnat aura lieu le 20.