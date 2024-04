(Madrid) Naomi Osaka, ancienne N.1 mondiale, a été éliminée au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid jeudi par la Russe Liudmila Samsonova (17e), qui a battu la Japonaise en trois manches 6-2, 4-6, 7-5.

Agence France-Presse

Menée par une manche à zéro, la vainqueure de quatre titres du Grand Chelem a bataillé pour remporter la seconde pour aller dans une troisième manche décisive, qu’elle a perdue 7-5.

Osaka venait mercredi de décrocher sa première victoire sur terre depuis sa défaite au premier tour de Roland-Garros en 2022, après une élimination d’entrée à Rouen la semaine passée contre l’Italienne Martina Trevisan.

« Je me suis sentie… Je ne veux pas dire heureuse. Je me suis sentie bien d’avoir été capable de me battre. Je pense que c’est une grande différence par rapport à mon match en France, donc j’étais contente d’avoir appris de ce match, mais évidemment très triste d’avoir perdu », a-t-elle déclaré en zone mixte.

« Je ne me souviens même pas de la dernière année où j’ai joué sur terre. C’était peut-être en 2022. J’ai beaucoup de retard à rattraper », a-t-elle ajouté.

Tombée à la 197e place mondiale, la Japonaise est de retour sur le circuit depuis le début de l’année après s’être arrêtée pendant quinze mois pour notamment mettre au monde un enfant.