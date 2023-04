GHB

Incolore, inodore et… dangereux

GHB, ecstasy liquide, drogue du viol… trois noms courants pour désigner le gamma-hydroxybutyrate, un dépresseur qui engourdit le cerveau et ralentit le fonctionnement du corps. Quand il est consommé en toute connaissance de cause, on le classe dans la catégorie des drogues dites « récréatives », avec les risques que cela comporte. Mais quand il est administré à une personne sans son consentement, il peut devenir encore plus dangereux. Comme le GHB est inodore et incolore, la victime – bien souvent une femme – réalise trop tard qu’elle a été intoxiquée contre son gré.