Le nouveau salon de jeux serait situé dans le local actuellement occupé par le restaurant 1909 Taverne Moderne, qui jouxte le Centre Bell et qui est fermé depuis le début de la pandémie.

Loto-Québec aimerait aménager un salon de jeux au Centre Bell, a révélé mercredi notre collègue Katia Gagnon⁠1. Un « mini-casino » en plein centre-ville de Montréal, ouvert sept jours sur sept.

Notre premier réflexe ? Dire non à ce projet, pour des motifs de santé publique.

En toute justice, il faut donner l’occasion à Loto-Québec de présenter son projet en bonne et due forme.

Selon le gouvernement Legault, le projet ira de l’avant seulement s’il a l’aval de la Santé publique (c’est effectivement essentiel) et s’il se traduit par une réduction nette du nombre de machines de loteries vidéo (on préférerait une très forte réduction).

Quand on a ouvert en 1993 le Casino à Montréal sur l’île Notre-Dame, loin du centre-ville (où la population est particulièrement vulnérable aux jeux de hasard), le compromis imparfait était le suivant : on irait chercher l’argent des touristes et des adeptes du jeu, mais le casino serait moins accessible géographiquement qu’au centre-ville. Ouvrir un salon de jeu au centre-ville, que ce soit au Centre Bell ou ailleurs, c’est un changement majeur à ce contrat social.

Loto-Québec n’ayant pas annoncé publiquement les détails de son projet, ça complique pour l’instant toute discussion rationnelle.

La société d’État aimerait déménager environ 250 machines de loterie vidéo du Casino de Montréal au Centre Bell, et retirerait ensuite de 500 à 600 loteries vidéo dans les bars et restos ailleurs à Montréal.

Combien de loteries vidéo doit-on retirer des bars et restos pour que le jeu en vaille la chandelle ? Laissons la Santé publique de Montréal déterminer ce seuil.

Les machines de loterie vidéo sont un problème de santé publique. Au Québec, 83 % des revenus de ces machines proviennent du 16 % de joueurs « problématiques » ⁠2. Selon une étude suédoise, les coûts sociaux du « jeu problématique » sont au moins deux fois plus élevés que les revenus fiscaux générés par le jeu⁠3.

Bref, Loto-Québec a toute une côte à remonter pour nous convaincre du bien-fondé de son projet.

Cela dit, la plus grande menace sociale en matière de jeux de hasard n’est pas le Centre Bell. C’est votre téléphone portable.

Le jeu en ligne représente environ 20 % du jeu au Québec et crée beaucoup de problèmes sociaux. Depuis six mois, 85 % des demandes d’aide pour le jeu à la Maison Jean-Lapointe le sont principalement pour le jeu en ligne.

PokerStars, Bet99, etc. : les sites et applications illégaux de jeu en ligne et de paris sportifs pullulent. Au Québec, ces sites illégaux, qui opèrent à partir de l’étranger (lire : des paradis fiscaux) accaparent environ 40 % du marché du jeu en ligne, contre 60 % pour Loto-Québec.

Comme société, on a choisi de confier à Loto-Québec les jeux de hasard pour éloigner le crime organisé, favoriser le jeu responsable et utiliser les profits pour financer les services publics. On doit appliquer la même logique au jeu en ligne.

Québec a voulu forcer les fournisseurs de services internet à bloquer les sites illégaux de jeu en ligne, mais sa loi a été invalidée par les tribunaux : c’est le fédéral qui détient ce pouvoir. Souhaitons que le gouvernement Trudeau ait un jour le courage de l’utiliser.

Loto-Québec présente aussi son projet au Centre Bell comme une solution pour contrer l’attrait des sites illégaux de paris sportifs en ligne.

Mais ce n’est pas en installant des centaines de loteries vidéo au Centre Bell que vous réglerez le problème de PokerStars et Bet99. C’est en bloquant l’accès à ces sites illégaux, en leur interdisant de faire de la publicité, bref en leur compliquant la vie au maximum.