Valérie Plante a accueilli tièdement le projet de salon de jeu de Loto-Québec au Centre Bell, mercredi, soulignant qu’une population vulnérable vit au centre-ville.

L’appui de l’hôtel de ville au projet sera conditionnel à l’appui de la santé publique, a affirmé la mairesse.

« Il doit y avoir une acceptabilité sociale. Ça, c’est primordial. On veut aussi que les promoteurs – Loto-Québec et le Groupe CH – nous présentent un projet qui sera acceptable pour la santé publique », a affirmé Mme Plante au cours d’un point de presse.

Loto-Québec présente depuis plusieurs mois son projet de salon de jeu au Centre Bell à plusieurs instances gouvernementales. On voudrait y installer plusieurs centaines de machines à sous ainsi que de bornes de paris sportifs.

La société d’État présente aussi comme un projet qui permettrait une « réduction de l’offre de jeu à Montréal » et comme un fer de lance de la « lutte au jeu illégal en ligne ».

Pour la mairesse de Montréal, le projet soulève toutefois les mêmes « préoccupations » que le projet de casino à Griffintown, enterré par Loto-Québec il y a une quinzaine d’années.

« Quand dans la même semaine je parle de la vulnérabilité d’une partie de la population de Ville-Marie, je ne peux pas complètement distancer les deux enjeux », a dit Mme Plante. « Mettre au jeu le projet par les promoteurs, c’est la bonne chose à faire. Mais les préoccupations qui existaient par rapport au projet dans Griffintown sont assez similaires. »