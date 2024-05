Les serres du Jardin botanique de Montréal sont fermées au public depuis le début de l’année et le resteront encore pendant des mois, a indiqué à La Presse la directrice de l’institution cette semaine.

Un carreau de verre est tombé de la paroi d’une serre d’exposition en janvier dernier, au moment où un groupe de visiteurs s’y trouvait. Personne n’a été blessé.

Mais des ingénieurs ont déterminé que cet évènement était « aléatoire et imprévisible », ce qui a obligé la direction du Jardin botanique à fermer toutes ses serres de façon préventive, a relaté au téléphone Josée Bellemare, directrice du Jardin botanique de Montréal.

« On a décidé de fermer les serres d’exposition et de production pour investiguer », a-t-elle expliqué. Depuis, certains secteurs de production ont été rouverts aux employés, afin qu’ils assurent l’arrosage et l’entretien des plantes en croissance. Les serres d’exposition ne seront rouvertes au public qu’après l’installation à grande échelle de grilles de protection, a continué Mme Bellemare. Un prototype devrait être testé en juin. Un appel d’offres et un chantier pourraient suivre.

Les serres constituent un attrait important pour les visiteurs, a indiqué la directrice de l’institution.

« D’un point de vue de la superficie, c’est vraiment petit par rapport aux 75 hectares du Jardin botanique », a-t-elle dit. Mais « d’un point de vue des collections, c’est sûr que ces environnements contrôlés […] permettent de montrer des plantes qu’on ne peut pas montrer à l’extérieur. Donc, c’est fondamental. »

Deuxième épisode

C’était la deuxième fois depuis l’été dernier que le Jardin botanique rencontre des problèmes majeurs avec ses serres.

Le 24 juin 2023, huit panneaux de vitre avaient éclaté au plafond d’une serre de production avant de tomber par terre et sur des tables à proximité de travailleurs. Personne n’a été blessé, mais « certains ont été ébranlés », rapportait à l’époque le Jardin botanique. Des épisodes de moindre gravité se produisent une ou deux fois par année depuis 2017-2018, toujours selon l’institution.

Cette année-là, le Jardin botanique a fait installer un système mécanique d’ouverture et de fermeture de certains carreaux des serres afin de contrôler la température et l’humidité à l’intérieur, un travail auparavant fait de façon manuelle. C’est ce système, pourtant âgé de seulement six ans, qui a causé des soucis en juin dernier.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait jugé que « le risque de chute de verre est aussi présent » dans une quarantaine d’autres serres de production munies du même système.

L’incident de janvier est toujours inexpliqué, mais les ingénieurs ont pu exclure la possibilité que ce système mécanique ait été impliqué.

Le Jardin botanique n’est pas le seul musée municipal à avoir des maux de tête à cause de ses serres. En juillet dernier, La Presse avait révélé que le tout nouvel Insectarium de Montréal, construit en forme de serre, connaissait des surchauffes problématiques quand le soleil resplendit à l’extérieur. Le bâtiment, dont l’architecture a été saluée, subit des travaux supplémentaires de 1 million de dollars pour régler le problème.

