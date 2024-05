Montréal avait l’obligation légale de verser à ses 1800 cadres l’enveloppe de 6 millions prévue pour leurs bonis, même après l’abolition de ceux-ci, a affirmé lundi Valérie Plante.

La mairesse était questionnée par l’opposition officielle sur les révélations de La Presse quant aux nouvelles conditions de travail négociées pour les cadres municipaux de la métropole. Celles-ci prévoient que les cadres municipaux jouiront d’une augmentation récurrente de 3,5 % de leur salaire qui représente « l’enveloppe monétaire [auparavant] prévue pour les bonis », s’est réjouie leur association dans un communiqué interne daté de la fin de mars. Cette augmentation s’ajoute à une hausse salariale négociée de 2,15 % pour 2024 et de 2,5 % pour 2025.

En décembre, Valérie Plante et son directeur général, Serge Lamontagne, assuraient que les bonis accordés pour l’année 2023 seraient « les derniers ». Personne n’avait précisé que cet argent serait simplement intégré au salaire des cadres.

« C’est la loi qui l’exige »

Lundi, la mairesse de Montréal a fait valoir que son administration n’avait pas eu le choix de transformer les bonis en salaire.

« C’est la loi qui l’exige que ce soit comptabilisé différemment, mais il n’y aura plus de bonis année après année », a affirmé Valérie Plante, au conseil municipal. « Depuis le début de notre premier mandat, on a toujours fait preuve d’énormément de transparence et de beaucoup de rigueur. »

Valérie Plante était questionnée par le chef de l’opposition Aref Salem. « Est-ce que l’administration Plante a mené les Montréalais en bateau ? », a-t-il demandé.